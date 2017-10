Patronal del gran consumo transmite su solidaridad a empresarios catalanes

València, 26 oct (EFE).- La Asociación de Empresas del Gran Consumo (Aecoc) ha enviado hoy un mensaje de solidaridad a los empresarios catalanes, quienes afrontan una situación "muy complicada" por el desafío secesionista.

El presidente de Aecoc, Javier Campo, ha cerrado de esta forma el Congreso anual de la entidad patronal celebrado entre ayer y hoy en València, y que ha contado con la participación de más de un millar de directivos del sector.

En una encuesta realizada durante esta cita, el 69 % de los asistentes señaló la situación en Cataluña como "el mayor freno a la buena marcha de la economía española", muy por delante de un aumento de los tipos de interés o el Brexit, entre otros.

El propio presidente de Aecoc ha recordado que el conflicto catalán supone la "principal preocupación" para el sector actualmente, después de que ayer alertara de la paralización y retraso de algunas inversiones en la región, lo que podría afectar a la creación de empleo a medio plazo.

"Cuando no se está en Cataluña, no es fácil entender lo que pasa. Están viviendo los empresarios una situación muy complicada, abocados a decisiones que les está resultando muy difícil tomar y me gustaría transmitirles en nombre de todo el sector nuestro apoyo", ha subrayado Campo, cuyas palabras han sido secundadas con un largo aplauso.