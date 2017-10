Juli: "Hay que salir con cara de locos y comernos al rival"

Alicante, 26 oct (EFE).- Julián Cerdá 'Juli', delantero del Hércules, afirmó hoy a los medios que su equipo debe afrontar el partido ante el Peña Deportiva de Santa Eulalia "con cara de loco y a comerse al rival en el campo" para sumar los tres puntos y comenzar la escalada clasificatoria.

"Con el escudo o bajando del autobús no ganamos a nadie. Aquí vamos a ganar poniendo dos cojones", señaló el delantero alcoyano.

Juli, que se ha perdido el último mes y medio de competición por una lesión, elogió la intensidad con la que prepara los partidos Claudio Barragán, el nuevo entrenador, y afirmó que el equipo debe acabar los partidos y los entrenamientos "exhausto".

"Hay que entrar por la puerta del vestuario arrastrándose y que no podamos con las botas ni las espinilleras y con los gemelos en la garganta", explicó el jugador, quien admitió que aún no está en su mejor condición física.

"Tenemos que dar un golpe en la mesa. Ahora depende de nosotros y esta semana puede ser propicia porque jugamos en casa y ante nuestra gente", argumentó el atacante, quien añadió que el nuevo técnico "no se casa con nadie".

También afirmó que, pese a que siempre hay que conocer algunas pinceladas del rival, lo importante es el rendimiento que pueda ofrecer el Hércules.

"Somos un gran equipo si hacemos las cosas bien, pero hay que demostrar esa grandeza en el verde", explicó el alcoyano, quien no tuvo reparos en elogiar la trayectoria del Mallorca, líder de la clasificación, a pesar de que su juego no es del todo vistoso.

"Al final gana y yo me cambiaría ahora por el Mallorca. El que no lo haga tiene una venda en los ojos. Nosotros no podemos llorar ni pone excusas porque hay que tirar para arriba enseguida", concluyó.