El IEEE sitúa a Analog Devices Spain como líder estatal en microelectrónica

València, 26 oct (EFE).- La sección española del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ha reconocido a Analog Devices SLU, la filial española de Analog Devices Inc. (ADI), como la empresa líder en microelectrónica a nivel estatal.

Este reconocimiento se dio el pasado 20 de octubre en la entrega de premios que cierra cada año la celebración del IEEE Day, la reunión que celebran las secciones de todo el mundo para conmemorar el primer encuentro del IEEE en 1884, explica un comunicado del Parc Científic de la Universitat de València, en el que se encuentra instalada la empresa reconocida.

La mayor asociación de ingenieros del mundo, IEEE, también ha destacado el compromiso de esta empresa por su colaboración en las actividades organizadas en el marco del programa Action for Industry que el IEEE lleva a cabo en la Región 8, que comprende los continentes de Europa, África y Asia.

El Centro de Desarrollo ADI Spain cuenta con más de 70 empleados, de los que la mayoría se dedican a I+D+i en el área de diseño y fabricación de circuitos microelectrónicos integrados.

Por su parte, el responsable del centro, Javier Calpe, ha destacado el compromiso de la empresa con los jóvenes, "para colaborar en la educación de los futuros profesionales y promocionar la microelectrónica como una industria con futuro".

Respecto a las iniciativas de la compañía en el último año, destacan sus intervenciones en el taller organizado por la Sociedad de Circuitos y Sistemas del IEEE, añade el comunicado.