La archivera de Mandela ve inacabable el trabajo de memoria del "apartheid"

València, 26 oct (EFE).- La archivera responsable de la Fundación Nelson Mandela, Razia Saleh, ha asegurado hoy que el trabajo de memoria del régimen del "apartheid" es "continuo" y no cree "que termine nunca", pues hay todavía "muchas violaciones de derechos humanos cometidas durante este período que siguen sin resolverse".

Tras más de veinte años del inicio de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, Saleh ha señalado en València que desde la Fundación tienen constancia de "agresores no procesados" y de "al menos 71 personas asesinadas en prisión, o muchas más desaparecidas en la lucha militar".

La archivera ha hecho estas declaraciones en la conferencia inaugural de la octavas Jornadas de la Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians (AVV), que ha impartido bajo el título "Archives, archiving and the marginalised: A reflection of SouthAfrica".

La responsable ha comentado, con respecto al régimen del "apartheid", que aunque de manera rutinaria el gobierno eliminaba archivos sobre ciertos procesos, fue durante el período de abolición del estado policial militarizado (entre 1990 y 1994) cuando se destruyeron grandes cantidades de documentos públicos que lo testimoniaban.

Se trataba de un "intento de mantener los secretos más oscuros del Estado", así como "eliminar pruebas que pudieran ser usadas contra los responsables de las violaciones de derechos humanos ante la transición política" aunque, según ha manifestado, algunos "han sobrevivido".

Asimismo, también se bombardearon locales ocupados por organizaciones antiapartheid, según ha expresado, como también ha explicado que eso le resulta "irónico", pues la burocracia del régimen generaba "legiones de documentación", ya que era "necesaria" para identificar y registrar las vidas de los sudafricanos y ubicarlos en diversas categorías de raza.

Otro de los ejes de su intervención ha sido la documentación en torno a la figura de Nelson Mandela, ya que ha asegurado que durante los dieciocho años que estuvo encarcelado en la prisión de Robben Island se generaron un total de 72 cajas de archivos relativos al líder político, entre fotografías, cartas, felicitaciones y documentos sanitarios.

"Fue el preso político con el archivo más voluminoso", según ha comentado, y estos documentos sirvieron como base de la primera exposición sobre "Madiba".

Durante la conferencia, Razia Saleh también ha explicado el papel de la Fundación Nelson Mandela en torno a su figura, ya que durante su mandado político nació como un grupo de asesoramiento al presidente, que aunque solo presidió durante una legislatura (1994-1999), siguió muy activo en la vida política hasta 2004 ya que participó en distintos procesos de paz, como el de Burundi.

En 2004, cuando se "jubiló de su jubilación", como él mismo lo expresó, fue el momento en el que la Fundación adquirió el nombre por el que ahora es conocida y se forjó como propagadora del legado de "Madiba".

La archivera también ha centrado su ponencia en hablar sobre la asociación antiapartheid "The South African History Archive" (SAHA) que nació en la década de los 80 y trabajó en ella, incluso de forma clandestina, recogiendo información de la era "apartheid" para guardar su permanencia y que al mismo tiempo formó parte de la "United Democratic Front" (UDF) que logró reunir unas 600 organizaciones contrarias al régimen.

Razia Saleh ha explicado que el régimen del "apartheid" "no es muy diferente del franquismo vivido en España", y ha recalcado la necesidad de seguir trabajando por el esclarecimiento de la información y el libre derecho de acceso.