Turismo explora nuevas posibilidades de la gastronomía valenciana en América

València, 25 oct (EFE).- El secretario autonómico de la Agència Valenciana del Turisme, Francesc Colomer, ha mantenido un encuentro de trabajo para explorar nuevas posibilidades de promoción de la gastronomía valenciana en el continente americano con representantes de The Culinary Institute of América.

En esta reunión se han estudiado posibles acuerdos de Turismo, a través de Invat.tur y de CdTs, con la universidad The Culinary Institute of América, que permitan el intercambio de chefs y estudiantes entre las dos entidades, así como distintas actuaciones de promoción conjunta, ha informado la Generalitat.

Durante el encuentro, los representantes de The Culinary Institute of America, entre los que se encontraba su vicepresidente, Greg Drescher, han presentado a Colomer las actividades que realizan así como el evento "World of Flavours" que se celebrará el próximo mes de abril en California.

El objetivo del acuerdo es conocer las posibilidades de promoción que tiene la gastronomía de la Comunitat Valenciana en este acontecimiento, así como la participación de reputados chefs valencianos que colaboran en la promoción internacional de nuestra cocina.

Para Colomer, "la promoción exterior y la colaboración con entidades reconocidas en el mundo culinario es clave para un mayor conocimiento de nuestra gastronomía" y ha añadido que "queremos seguir poniendo en valor nuestra cocina y sus múltiples posibilidades a nivel internacional".

Asimismo, el secretario autonómico ha señalado que su objetivo es que "la excelencia del modelo turístico esté estrechamente ligada al talento de los profesionales que prestan servicios a los turistas que nos visitan".