Saúl: "Hoy viajamos a mi casa, a Elche, y tenemos que ganar"

Madrid, 25 oct (EFE).- El centrocampista ilicitano del Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez, que está viajando con el resto de sus compañeros hacia la localidad alicantina para disputar la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el Elche expresó en un vídeo que hoy jugarán en su "casa" y que tienen que ganar.

"Hola atléticos, hoy tenemos un partido importante, viajamos a mi casa, a Elche, y tenemos que ganar", dijo el jugador en un vídeo grabado en el avión que traslada a la expedición rojiblanca a Elche y publicado por el club a través de las redes sociales.

Saúl, que ayer tuvo una jornada de descanso junto a diez de los habituales titulares del equipo, fue incluido en la convocatoria de la que no forman parte varios de los protagonistas habituales del Atlético para estar presente en un partido muy especial contra el equipo de su tierra.

"Sabemos que para Saúl es un día especial por todo lo relacionado que tiene su familia y él con Elche", reconoció el entrenador del Atlético, el argentino Diego Pablo Simeone, en la rueda de prensa previa al encuentro.

Según lo ensayado por el entrenador argentino, Saúl no formaría parte del once inicial del Atlético esta noche en el Martínez Valero (21.30 horas), a no ser que introduzca una variante de última hora en la alineación, por lo que esperará su oportunidad desde el banquillo.

Saúl es hijo del histórico delantero del Elche en la década de los ochenta José Antonio Ñíguez 'Boria'. Junto a sus hermanos Aarón y Jony, también futbolistas profesionales, tienen en marcha una academia que organiza campus de fútbol para niños y niñas entre 6 y 14 años en el Campo Díez Iborra de la Ciudad Deportiva de Elche.