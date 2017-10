La Renta de inclusión sigue su tramitación tras rechazarse su devolución

València, 25 oct (EFE).- El pleno de Les Corts Valencianes ha rechazado hoy devolver a Consell la ley de Renta valenciana e inclusión, tal y como pedía el PP, por lo que esta norma continuará su tramitación parlamentaria para poder ser aprobada de forma definitiva.

La enmienda a la totalidad de esta norma presentada por el PP ha contado con el rechazo de los grupos parlamentarios que apoyan al Consell (PSPV, Compromís y Podemos) y con la abstención de Ciudadanos.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha presentado esta norma, que regula la puesta en marcha de una nueva prestación que sustituirá la renta garantizada de ciudadanía, y ampliará los requisitos para poder acceder a la ayuda y el tiempo de cobertura.

Oltra ha señalado que la ley busca acabar con la culpabilización de las personas por su pobreza, y ha destacado que además de situar a la Comunitat a la "vanguardia" en este tipo de normas, tendrá un tendrá un efecto generador de riqueza que superará los 200 millones de euros en 2020.

La diputada del PP María José Català ha pedido la devolución de la norma por considerar que se "difumina" y "desvirtúa" una prestación, ideada, regulada, ampliada y la gestionada por el PP, y que ha estado "siempre dirigida a la búsqueda de empleo a las personas con dificultades".

Para Català, el nuevo Gobierno convierte esa renta "en un PER indefinido" y "baja los brazos con mucha gente" a quien se le dice que no es necesario que renueve cada seis meses la prestación porque saben "que no puede salir" de esa situación.

"No compartimos la pérdida de compromiso en la búsqueda de empleo y la condición de indefinida" de esta prestación, ha dicho la parlamentaria popular, quien ha señalado que "desvincular esta renta del esfuerzo por buscar un empleo es decirle a las personas que quieren caridad", cuando lo que quieren es "dignidad".

La socialista Concha Andrés ha dicho que no le sorprende que el PP no comparta los principios y el espíritu de esta ley, pues este partido está inspirado en que "la caridad prevalece sobre el derecho", algo que, a su juicio, "ya no toca".

"Sistema de protección público como corresponde y derechos para los ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad", ha defendido Andrés, quien ha pedido a la diputada que se lea la ley porque en ella "se reafirma la inserción laboral y social".

La diputada de Compromís Mónica Álvaro ha destacado que esta ley "difumina" y "desvirtúa" tanto la renta garantizada de ciudadanía del PP que "la hace efectiva", y ha acusado al PP de aplicar con esta enmienda a la totalidad "la doctrina de Andrea Fabra, esa que decía que se jodan los parados".

"Recapaciten y salgan de la caverna", ha pedido Álvaro, mientras que desde Podemos, David Torres ha lamentado que el PP no comparta los principios e intereses de una ley que pretende acabar con un problema estructural como el de la pobreza.

Antonio Woodward (Ciudadanos) ha dicho compartir algunos de los argumentos esgrimidos por la diputada del PP pero también muchas de las cosas que hay en la ley, y ha mostrado su preocupación por la financiación de esta norma, pues tiene un impacto presupuestario "muy grande" en una Comunitat a la que "le hace falta dinero".