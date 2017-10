El PSPV minimiza una posible prórroga de las cuentas y Compromís la descarta

València, 25 oct (EFE).- El PSPV-PSOE ha afirmado hoy que "no pasa nada" si se tienen que prorrogar los Presupuestos de la Generalitat de este año, una opción que Compromís descarta, mientras que Podemos insiste en que le gustaría apoyar las cuentas autonómicas para 2018 pero en estos momentos no puede hacerlo.

Por su parte, el PP ha indicado que hay una "crisis importante" entre los tres partidos que apoyan al Consell a cuenta de los Presupuestos de la Generalitat para 2018, y Ciudadanos ha considerado que el tripartito no es "estable", como evidencia la "crisis abierta" ahora.

El portavoz socialista en Les Corts, Manuel Mata, ha indicado en los pasillos que no hay que "sacralizar" el Presupuesto, pues Mariano Rajoy "ha demostrado que no pasa absolutamente nada" por que se prorrogue, y ha indicado que confía en que se apruebe pero, si no, "se aprobará cuando se tenga que aprobar".

Ha reivindicado que todas las "polémicas" sobre el Presupuesto son "en interés de las personas", pues se está discutiendo si se pueden hacer más viviendas públicas, eliminar antes los barracones o tener más personal para tramitar los expedientes de la dependencia, si bien los recursos son "limitados por culpa del Gobierno central".

Mata ha indicado que los partidos del Pacto del Botánico están en el "terreno común" de trabajar por las personas, por lo que las "chulerías no valen", y ha destacado que las cuestiones que plantea Podemos no están en el acuerdo general del Pacto del Botánico.

Sobre el sistema de retorno de envases (SDDR), ha señalado que no es un tema de Presupuestos, pues su aplicación necesita una ley nacional, y no es un "prioridad", y sobre la tasa turística no ven "correcto" que sea autonómica y ha indicado que hay que hacerlo "técnicamente bien", por lo que ve difícil que este año pueda estar.

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha indicado que no se plantea la prórroga de los Presupuestos, ya que hay cuestiones que no figuran en las cuentas actuales, como la Renta Valenciana de Inclusión o el Plan Edificant, por lo que en caso de prórroga habría que hacer modificaciones presupuestarias para incluirlas.

Ferri se ha mostrado confiado en que habrá acuerdo entre los socios de gobierno y los Presupuestos saldrán adelante, como siempre se ha hecho y porque son necesarios para continuar mejorando la vida de los valencianos.

A su juicio, es necesario un sistema que acabe con los residuos que llegan al mar y la tasa turística tiene que estar en los Presupuestos, porque será "positiva" para todo el sector, aunque también se podría establecer con una ley específica o dentro de la ley de Tasas.

El portavoz de Podemos, Antonio Estañ, ha criticado la "falta de colaboración" de algunas consellerias y la "inercia" del Consell, y ha afirmado que hay que ser "más valientes y decididos" en vivienda y sanidad, así como avanzar en la tasa turística y en una gestión "moderna" de residuos, que no solo se centre en el SDDR.

Ha indicado que no aprobar esas medidas es "renunciar" a cumplir los acuerdos del Pacto del Botánico, por lo que, aunque tendría un "coste político elevado" para Podemos no votar a favor de esas cuentas, en estos momentos no pueden apoyarlas.

Estañ ha insistido en que hay objetivos de transformación del Botánico que "no se están cumpliendo", y ha añadido que esperan que la próxima semana se reúna la comisión de seguimiento del pacto de gobierno y se trate esta cuestión.

La portavoz adjunta del PP Eva Ortiz ha considerado que hay una "crisis importante" entre Podemos, Compromís y el PSPV a cuenta del Presupuesto que "no será la última", y ha opinado que el Consell se sustenta en el "caos permanente", ya está "en funciones" y el president, Ximo Puig, "ni está ni se le espera".

Para Ortiz, el Consell no tiene "ningún interés en llegar a tiempo" a presentar los Presupuestos de 2018 antes del 31 de octubre, como marca el plazo legal.

La portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha indicado que la "crisis abierta" por los Presupuestos prueba que el tripartito no es tan "estable" como se esperaba, sobre todo desde que ha llegado a la portavocía de Podemos Antonio Estañ, cuyo carácter es "mucho más combativo" y "reivindicativo".