Cs pide una declaración unánime de València contra la violencia en las calles

València, 25 oct (EFE).- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, solicitará mañana, durante el pleno municipal, que se apruebe una declaración "unánime" de todos los grupos municipales contra la violencia en las calles y la puesta en marcha de un plan social para el barrio de Velluters.

Giner ha anunciado hoy en una rueda de prensa que presentará una moción en el pleno de mañana en la que instará al alcalde, Joan Ribó, a realizar una declaración contra la violencia respaldada por todos los partidos políticos y organismos municipales.

El tripartito ha presentado para su debate en el próximo pleno una moción de Convivencia Libre de Violencia, pero Giner alega que "cuando se habla de aspectos de convivencia, normalización y concordia, lo ideal es que estemos todos de acuerdo".

Además, "populares, socialistas, Podemos, Compromís y Ciudadanos acababan de firmar una declaración institucional sobre el mismo asunto por unanimidad", por lo que, según Giner, con la declaración del tripartito se temen que Ribó "quiera utilizar este asunto para radicalizar y enfrentarnos".

Por otra parte, el portavoz ha indicado que solicitará la puesta en marcha de un plan integral "para solucionar las problemáticas" del barrio de Velluters que sea "medible y en el que se nos explique cómo va evolucionando su ejecución".

Ha asegurado que cuando hay que tratar este tipo de temas el alcalde y su equipo "no saben reaccionar" porque "no se hablan entre ellos y cada concejalía actúa por separado", por lo que ha indicado que "a Ribó los temas sociales se le atragantan, no sabe por dónde tirar, esconde la cabeza".

Ciudadanos también presentará una moción para que durante las festividades del Día de la Constitución se haga una lectura pública del texto constitucional en el ayuntamiento y que, en los días previos, los centros educativos organicen actividades para que los alumnos puedan trabajar los valores que en él se recogen.