Marzà: El PP repartió las agendas y es el Ministerio quien debe tomar medidas

València, 25 oct (EFE).- El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha asegurado hoy que las agendas que sitúan a Alicante en los "Països catalans" fueron repartidas durante el Gobierno del Partido Popular y debe ser el Ministerio de Educación el que debe adoptar medidas al respecto.

Así lo ha asegurado Marzà en el pleno de Les Corts en contestación a la pregunta formulada por la diputada popular Beatriz Gascó sobre los ejemplares de agenda escolar repartida de forma gratuita en centros del Baix Segura y el Vinalopó Mitjá.

Durante el debate, Marza ha recriminado a Gascó que, por respeto a sus votantes, "más que pedir explicaciones debería darlas" por sus declaraciones en la comisión parlamentaria de Ciegsa porque "no tienen bastantes banderas para tapar tanta vergüenza", a lo que la diputada popular le ha invitado a acudir al juzgado.

"Dice que mentí en sede parlamentaria. Le invito a que lo diga en el juzgado y si archivan el caso y yo no he mentido, usted se va a casa y se acaba el circo", ha asegurado la diputada popular, que ha insistido en que no ha cometido "ninguna ilegalidad".

La diputada popular le ha dicho a Marzá que intenta "ocultar la insensatez que se cumple cada día en la Comunitat", le ha acusado de estar "perjudicando a los profesores por meterlos a todos en el mismo saco" y le ha instado a que condene "los casos de adoctrinamiento en vez de cubrirlos" y no permita que se produzcan estas infracciones en el aula.

Gascó también ha indicado que si el logotipo del PP que hay en las agendas "no es exacto, debe exigir su retirada para usarlo como se debe", a lo que ha añadido: "No somos una sede de Cataluña y es el responsable de esta situación vergonzosa".

El conseller le ha recordado una normativa que señala que si en los libros hay algún contenido constitutivo de un delito, será el Ministerio de Educación el que dará cuenta a la fiscalía.

"Es el Ministerio el que debe tomar medidas al respecto", ha dicho Marzà, quien ha señalado que esos libros "son los que se usaban cuanto estaba el PP".

"Trabajamos para que nuestros niños estén educados en libertad, justicia y defendemos la libertad de pensamiento de los profesores", ha dicho el conseller.

Gascó también ha preguntado a Marzá por la desaparición del programa experimental de plurilingüismo en seis centros educativos, a lo que el conseller ha contestado que solo se ha eliminado en el grupo de 3 años del colegio Sanchis Llago de Castellón.

La diputada popular ha acusado de "sectario" al conseller, le ha recriminado que "por una postura ideológica esté empeñado en aniquilar todo lo que huele al gobierno anterior" y ha señalado que el proyecto de "superplurilingüismo" que puso en marcha el PP es "uno de los que más éxito ha tenido hasta el momento".

Por su parte, Marzà ha señalado que las familias "pueden estar tranquilas" y ha preguntado que si el programa era tan bueno, "¿por qué solo se puso en seis centros de más de mil?".