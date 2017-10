Aprueban los cambios legislativos que garantizan la paridad en la Generalitat

València, 25 oct (EFE).- El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado hoy la propuesta promovida por el PSPV, Compromís y Podemos para modificar las leyes reguladoras de las instituciones de la Generalitat con el fin de garantizar la paridad de género en todos sus órganos.

La norma, que ha contado con los votos a favor de todos los grupos excepto el PP, que ha votado en contra, garantizará que la mitad de los miembros de los órganos de las instituciones de la Generalitat corresponda a mujeres, a quienes se exigirá también los requisitos de "mérito y capacidad".

Esta ley supone la modificación de los artículos referentes al nombramiento y renovación de los miembros de la Sindicatura de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura (CVC), la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), el Consell Econòmic i Social (CES) y el Consell Jurídic Consultiu (CJC) con el objetivo de garantizar su composición paritaria.

Desde varios grupos se ha puesto de manifiesto la "injusticia" que supone que la Sindicatura de Greuges esté formada solo por hombres; que en la AVL solo haya cuatro académicas frente a dieciséis miembros, que en la Sindicatura de Comptes solo haya una mujer entre sus cuatro integrantes y que solo haya cinco mujeres en el CVC.

Durante el debate de las enmiendas que quedaban vivas a esta propuesta, se han rechazado las propuestas presentadas por el grupo popular al considerar que "no suponen avances, no democratizan las instituciones y no las configuran como mecanismos ejemplificadores", y "no sirven para nada".

La diputada del PP Blanca Garrigues ha asegurado que esta ley no soluciona el problema de las mujeres sino que las "infravalora y las trata desde una óptica paternalista", y ha señalado que las mujeres no necesitan que nadie les regale nada sino que se les valore por su capacidad y sus méritos.

Ha considerado que la igualdad entre hombres y mujeres no llegará porque se les ceda una cuota, algo, a su juicio, "insultante", y ha asegurado que su grupo defiende la igualdad y la libertad frente a la "imposición" que tanto le gusta practicar al Consell en todas las áreas.

La socialista Rosa Mustafá ha destacado que esta ley no pretende regalar nada a las mujeres, sino que se les reconozca por ley su "derecho a la mitad del poder", y ha considerado que "conseguir que la igualdad sea una realidad significa que las mujeres participen en todos los ámbitos de poder al mismo nivel que los hombres".

Ha afirmado que esta ley "no habla de cuotas" pero ha asegurado que éstas son "totalmente legales y legítimas", y ha considerado "ridículo renunciar a la mitad del talento de la mitad de la sociedad".

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha asegurado que hoy Les Corts Valencianes aprueban una de las leyes más importantes de esta legislatura, cuyo objetivo es "sencillo pero a la vez irrenunciable" pues busca "la igualdad entre hombres y mujeres".

Ferri ha afirmado que esta ley no cambia méritos por cuotas, sino que obliga a tener en cuenta los méritos y capacidad de las mujeres, y ha acusado al PP "banalizar el machismo" y ha afirmado que para "procurar" la igualdad, tal y como plantea el PP en sus enmiendas, no son necesarias leyes sino únicamente voluntad política.

Cristina Cabedo (Podemos) ha afirmado que hoy es "un día histórico" porque se repara un daño ocasionado a las mujeres y se hace de las instituciones valencianas un "instrumento ejemplificador", y ha valorado el acuerdo entre el PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos para sacar adelante estos cambios legislativos.

La diputada de Ciudadanos Mercedes Ventura ha lamentado que a pesar de los avances de la sociedad, la lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer sigue viva, y aunque ha rechazado que la representatividad de las mujeres se limite a una cuota, ha considerado necesarios mecanismos para garantizar una representación mínima de ambos sexos.