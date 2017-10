El Rialto de València visita los estragos de la guerra de Wajdi Mouawad

València, 24 oct (EFE).- El Teatro Rialto de València acoge del 2 al 12 de noviembre el monólogo "Un obús en el corazón", un viaje interior hacia la memoria, la infancia y las consecuencias de la guerra, basado en la novela autobiográfica del dramaturgo libanés Wajdi Mouawad.

Los organizadores de este espectáculo han explicado hoy en rueda de prensa el contenido de esta obra, que repasa la historia de Wahab, un hombre de 44 años, desde el momento en que su madre muere de cáncer cuando es un niño hasta la actualidad.

En palabras del director Santiago Sánchez, el personaje "sublima toda la rabia y la desesperación" que ha ido acumulando durante su vida a través del arte y la escritura con poesías que "que salen de lo más profundo de su hígado" y que en vez de "repeler" al público lo que consigue es "conmover".

El texto está basado en la novela autobiográfica de Wajdi Mouawad, un dramaturgo libanés que tuvo que exiliarse de su país con su familia a la edad de ocho años después de que estallara la guerra.

La búsqueda de un actor adecuado para la obra fue fundamental para el director, que tuvo guardada la adaptación "en un cajón" desde el año 2008.

Hovik Keuchkerian, el actor que encarna el único papel de la representación, tiene un vínculo directo con el autor, puesto que este también tuvo que salir de Beirut en 1975 por la guerra civil: "solo tenía tres años y casi todos los recuerdos vienen de lo que me han contado mis padres o mis familiares paternos, que son armenios", ha explicado.

"Lo que me ha enganchado es la humanidad, indistintamente de que hayas vivido una guerra o de que tu madre tenga cáncer, lo que se cuenta es tan humano y real que te afecta", ha añadido.

Además de por este hecho, Sánchez también lo escogió por "su discurso y la compresión que muestra al hablar" y porque "no hay en España actor más ideal para representar el Obús".

"A los dos días de enviarle el monólogo me llamó y me dijo que le había tenido dos noches en vela y que no podía dejar de releerlo", ha manifestado.

Keuchkerian ha expresado que la obra es "muy dura, pero esperanzadora", ya que "trata de resurgir, de mirar atrás para ser mejor" a través de los viajes al pasado.

"Subirme al escenario es un reto diario porque exige un muy alto nivel de energía, pero la presión es maravillosa", ha afirmado, el mismo que asegura no tener "miedo de enfrentarme a ella, sino excitación".

El actor, que estuvo nominado a los Premios Goya 2014 por "Alacrán enamorado", ha manifestado que la hora y media que dura el monólogo "exige que estés muy arriba", lo que hace que haya "días que son muy duros".

Por otra parte, explica que hay un momento en el que "el bombardeo de imágenes es tan potente que se salta el entendimiento", por lo que la califica como "humanamente imposible de entender" a la primera.

Según este, "cuando cuento la historia tengo la sensación de estar haciendo daño al público, porque yo mismo me lo estoy haciendo" y destaca que "lo bueno no es contarla, sino convertirme en ella".

"Un obús en el corazón" se estrenó en noviembre de 2014 en el Teatro Armando Palacio Valdés de Avilés (Asturias) y desde entonces "lleva tres años girando" y está en el "top 10 de la crítica", según su director.