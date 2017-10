Oltra anima a personas y entidades a sumarse a Pacto contra violencia género

València, 24 oct (EFE).- La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha animado a las personas y las entidades a sumarse al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista porque es "una cuestión que se ha de vencer entre toda la sociedad".

Oltra ha presidido la constitución de la comisión de seguimiento del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, compuesta por 22 representantes de las administraciones y entidades que suscribieron el acuerdo, ha informado la Conselleria en un comunicado.

La vicepresidenta ha conminado a "romper esas barreras que hacen que muchas veces las víctimas se sientan atrapadas" y sumarse a este pacto.

En este sentido, ha destacado que más de 4.400 personas y más 360 entidades se han unido al acuerdo y han asumido compromisos personales a través de la página web.

Según ha explicado Oltra, en la reunión de la comisión de seguimiento del Pacte contra la Violència de Gènere, creada precisamente para evaluar el grado de cumplimiento que tendrán los casi trescientos compromisos que contiene el documento, se han creado dos grupos de trabajo.

Uno será para organizar como funcionará la comisión de seguimiento del pacto y otro, a través de las universidades y también de la Dirección General de Análisis, para establecer una serie de indicadores que faciliten el diagnóstico para poder tomar las acciones vinculadas al pacto de una manera más eficaz.

Asimismo, Oltra ha señalado que la administración pública de la Generalitat tiene realizados todos sus planes de igualdad dirigidos al personal público, tanto el general de Función Pública, como en Sanidad Universal y Educación.

Ha asegurado que desde la Conselleria de Igualdad se ha interpelado al sector público para que no demoren más la puesta en marcha de sus planes de igualdad porque, a su juicio, es "prioritario" y "no puede haber ningún organismo dependiente de la Generalitat que no tenga su plan de Igualdad".

Ha resaltado la importancia del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, suscrito por 63 representantes de instituciones, partidos políticos y entidades sociales y cívicas que han participado en la elaboración de este documento y que cuenta con 293 medidas encaminadas a erradicar la violencia de género y machista.

El pacto incorpora las propuestas de la subcomisión sobre la erradicación de la violencia de género de Les Corts Valencianes y del Informe sobre la atención y protección a las víctimas del Síndic de Greuges.

Está estructurado en cinco ejes que se subdividen en 21 objetivos con un total de 293 medidas concretas, y con él se pretende "socializar y visibilizar la violencia" así como lograr "unidad de acción, recursos suficientes y sinergias para hacer efectivos los compromisos" con el objetivo "de conseguir una sociedad más libre, igualitaria, diversa y segura para las mujeres".