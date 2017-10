Gortázar advierte de que el boicot "no ayuda a la convivencia en Cataluña"

València, 24 oct (EFE).- El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha asegurado hoy que el llamamiento al boicot a las entidades financieras que han hecho algunas entidades soberanistas "no ayuda a la convivencia en Cataluña" y perjudica esencialmente a los trabajadores de la banca.

Gortázar, que ha presentado los resultados económicos del tercer trimestre en València, donde CaixaBank ha trasladado su sede social y fiscal, ha asegurado que el boicot, "aparte de no aportar soluciones de ningún tipo y de no cambiar las cosas", no es relevante para la entidad, pero sí para los empleados de banca que tratan a diario con los clientes.

"Es hacerles la vida más difícil a personas que dedican su día entero a dar el fantástico servicio que están dando", ha afirmado Gortázar, que ha agradecido a sus trabajadores la "profesionalidad tan extraordinaria" que han demostrado y que están demostrando estos días marcados por la crisis política en Cataluña.

El directivo ha reconocido que tras el referéndum ilegal del 1 de octubre la entidad sufrió una salida "moderada" de depósitos, pero que pudo parar esta inercia e incluso revertirla tras la decisión de trasladar a València su sede social y fiscal.

Ha señalado asimismo que muchos clientes están intranquilos por la situación política y que acuden a las oficinas para abrir cuentas fuera de Cataluña, en un intento de proteger sus depósitos ante posibles escenarios futuros.

Gortázar ha lanzado un mensaje de "tranquilidad y responsabilidad" en este sentido y ha dicho que "no hay ninguna necesidad de hacerlo" porque todos los depósitos están "absolutamente seguros" en Cataluña y fuera de Cataluña.

Ha explicado, en este sentido, que él tiene "prácticamente la totalidad" de su patrimonio personal en una cuenta de CaixaBank de la oficina de Diagonal de Barcelona y que no va a trasladar su cuenta a Madrid o València porque no conseguirá nada.

"Pero desde CaixaBank facilitaremos este cambio para que los clientes puedan estar más tranquilos", ha recalcado.