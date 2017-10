Sindicatos y los partidos del Botànic siguen buscando más apoyos para el 18-N

València, 23 oct (EFE).- Los sindicatos convocantes de la manifestación por una financiación justa convocada para el 18 de noviembre y los partidos del pacto del Botànic (PSPV, Compromís y Podem) han pedido el apoyo de más organizaciones y han lamentado la ausencia del PP, Ciudadanos y la patronal CEV en la marcha.

Representantes de UGT y CCOO y de los tres citados partidos han explicado hoy los detalles de la manifestación en València ante miembros de entidades, colectivos y plataformas que les han dado su apoyo, y han anunciado que además de explicar sus objetivos en una web y a través de redes sociales, habilitarán autobuses para quienes vivan en las comarcas más alejadas y quieran participar en ella.

Todos han coincidido en la necesidad de la unidad de los partidos políticos, los movimientos sociales y las organizaciones empresariales en una manifestación que "no es contra nadie" sino para exigir lo que es justo para la Comunitat Valenciana, según ha afirmado el secretario de Organización del PSPV, José Muñoz.

El secretario general de UGT-PV, Ismael Saez, ha lamentado, en relación al Partido Popular, que los partidos que muestran su disconformidad con la financiación de la Comunitat no se sumen a la manifestación, un acto "democrático y pacífico que no va contra nadie" y solo defiende los intereses de la comunidad.

Saez ha recordado que los sindicatos y la CEV firmaron un documento conjunto en defensa de una financiación justa pero esta organización empresarial "no se ha sumado" a participar en la marcha, aunque ha asegurado que no descarta que finalmente lo haga.

"Si tuviera que apostar, apostaría que la CEV va a venir", ha señalado, y ha añadido que la petición de unanimidad que reclamaba la CEV "no tiene sentido" porque, ha dicho, "el que no está es porque no quiere, no porque se le excluya".

En este sentido, ha indicado que el PP "se equivoca" y debería sumar a su discurso la defensa de la financiación en un acto reivindicativo que se dirige al Parlamento, que es "el que tiene la responsabilidad".

El secretario general de CCOO-PV, Arturo León, ha incidido en que la patronal y el PP tienen las puertas abiertas a participar, y ha señalado que se trata de una reivindicación "transversal" que afecta a la sanidad, la educación y los servicios básicos.

La coportavoz de Compromís Águeda Micó ha afirmado que los valencianos no pueden "dejar de utilizar ningún instrumento para demostrar a Rajoy" que no están "presentes en los cambios" y que los ciudadanos de esta región tienen que dejar de ser "ciudadanos de segunda".

Tanto Micó como Muñoz han abogado por hacer pedagogía para explicar la importancia de obtener una financiación justa para la Comunitat, y que "el grito y el clamor de la sociedad valenciana llegue a Madrid" el 18 de noviembre.

Para el senador de Podem Ferran Martínez es el momento de trasladar la conciencia de que existe una infrafinanciación entre los partidos políticos, las organizaciones empresariales y los sindicatos al conjunto de toda la sociedad, y ha opinado que cuantos más apoyen la manifestación, "más les costará -al PP y Cs- excusar su no asistencia a una reivindicación tan importante".

Según los datos que ha ofrecido Compromís, con una financiación justa se podrían construir 78 colegios nuevos, eliminar las listas de espera de la dependencia y duplicar los médicos especialistas en atención primaria.

Comisiones Obreras ha indicado que los valencianos ingresan 260 euros menos por persona pero gastan 160 euros menos que la media, y que la Comunitat recibe el 6,9 % del total de las inversiones del Estado mientras representa el 11 % de la población.

La manifestación recorrerá el centro de València, desde la calle Guillem de Castro hasta las torres de Serranos tras haber variado tanto su tramo final ante las críticas del PP -que acusó a los organizadores de acoso al acabar ante su sede, en la plaza de América- como su fecha, pues inicialmente iba a ser este sábado.

La organización ha puesto en marcha la web finançamentjust.com, estará presente en las redes sociales y dispondrá autobuses para los participantes residentes en las comarcas más alejadas de Valéncia.

Al término de la rueda de prensa, una quincena de miembros de diferentes entidades han expresado su apoyo a la marcha y han pedido que se incorporen a la reivindicación cuestiones como la vivienda, la agricultura y el mundo rural y la inmigración.