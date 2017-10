Requieren a Terra Natura a pagar atrasos a la empleada atacada por un tigre

Benidorm , 23 oct .- El parque de animales de Benidorm Terra Natura tendrá que pagar al viudo de Ainhoa Pariente, la trabajadora que falleció tras ser atacada por un tigre, 3.818,23 euros en concepto de cantidades salariales adeudadas a la fallecida, según consta en el informe de la Inspección Provincial de Trabajo al que ha tenido acceso Efe.

En dicho informe se hace constar que la trabajadora ni siquiera recibía unas retribuciones que alcanzasen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

De hecho, el informe refleja que Ainhoa Pariente "percibía un salario base que se reflejaba en sus nóminas de 469,54 euros al mes, lo que es por debajo del Salario Mínimo Interprofesional establecido".

Los 3.818,23 euros corresponden a los adeudos de un año, plazo máximo que se puede reclamar por este concepto.

Sin embargo, tomando como referencia los salarios base percibidos que figuran en las hojas de salario desde 2012 a 2016 se verifica, según el informe de la inspección, "que están por debajo del SMI previsto para estos ejercicios". Esto es, que durante ese tiempo siempre estuvo cobrando menos de lo fijado por el SMI.

El mismo informe aclara, además, que el pasado septiembre la abogada de Terra Natura ya aportó ante la Inspección de Trabajo el acuerdo alcanzado entre las partes el 14 de junio para abonar los 3.818 euros adeudados.

La inspección señala, no obstante, que la regularización de las bases de cotización es "fundamental" para las resoluciones y prestaciones de la Seguridad Social, y por ello también ha solicitado a Terra Natura a que "proceda a la regularización de las bases de cotización durante los ejercicios 2012 a 2016".

Ainhoa Pariente falleció el 2 de julio de 2016 tras ser atacada por un tigre mientras se encontraba realizando labores de limpieza en la jaula.

Las diligencias policiales posteriores señalaron que la trabajadora no había recibido formación sobre el protocolo de actuación, que no había ningún trabajador más con ella y que no había dos puertas cerradas como separación entre el animal y la cuidadora.