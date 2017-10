Pedja: "Lo difícil ahora es mantenerse en el equipo"

Alicante, 23 oct (EFE).- Pedja Daniel Muñoz, canterano del Hércules que anotó su primer gol con el equipo alicantino ante el Formentera (1-1), afirmó hoy que tras debutar como titular lo más difícil ahora es consolidarse en el equipo.

El jugador, de 20 años, fue una de las sorpresas de Claudio Barragán en la alineación en el que también fue su debut en el banquillo del equipo alicantino.

"No me lo esperaba", admitió el futbolista ilicitano, quien recordó que tras realizar una buena pretemporada no tuvo la oportunidad de disfrutar de minutos durante los primeros partidos de la temporada.

"Ahora lo difícil es mantenerse y hacerlo bien", dijo Pedja, quien dio por bueno el empate en Formentera, si bien precisó que para darle más valor debe venir acompañado de una victoria como local la próxima jornada.

"Estoy contento por el gol, pero si hubiera servido para una victoria sería mejor", comentó el ilicitano, quien afirmó que jugar en el primer equipo del Hércules es una oportunidad muy grande que quiere aprovechar.

Pedja admitió un cambio de actitud en el equipo con la llegada del nuevo entrenador. "Todos queremos jugar y dar un salto al once inicial" dijo el futbolista, quien pidió que esa intensidad se prolongue durante más semanas "para que lleguen los buenos resultados".

El jugador canterano asumió con naturalidad la posibilidad de regresar al filial en las próximas jornadas porque ese es su equipo. "Mi ficha es del filial, sé dónde estoy y de dónde vengo. Mi mentalidad es la misma", añadió.

El jugador, cuyo nombre es un homenaje a Pedja Mijatovic, amigo de su padre, confió en que el ex jugador del Valencia y del Real Madrid haya tenido noticias de su debut y de su gol.

"Últimamente no tengo contacto con él, pero si escucha por ahí Pedja sabrá que soy yo", concluyó.