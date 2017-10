Compromís y Podem creen que el 155 no ayuda y PSPV pide volver a la legalidad

València, 23 oct (EFE).- Compromís y Podem han expresado hoy su postura contraria a la aplicación del artículo 155 de la Constitución porque no es "la solución" al problema de Cataluña y supone "un ataque al autogobierno", mientras el PSPV ha defendido la vuelta a la normalidad democrática y al respeto a la legalidad.

Representantes de las tres formaciones se han pronunciado sobre la situación de Cataluña tras un acto de apoyo a la manifestación por una financiación justa convocada para el 18 de noviembre donde estaban presentes los firmantes del pacto del Botánico, que propició el gobierno de Compromís y PSPV con el apoyo de Podem en Les Corts.

El secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, ha afirmado, al ser preguntado por este asunto durante el acto, que la posición del PSOE está clara y va en la línea de convocar elecciones en Cataluña.

Muñoz, en posteriores declaraciones a los periodistas, ha defendido que el PSOE aboga por la normalidad democrática y estatutaria y para ello es necesario convocar unas elecciones en Cataluña y que esta comunidad vuelva a una situación de "normalidad" y haya una comunidad autónoma "con plena autonomía".

El secretario de Organización de los socialistas valencianos ha manifestado que hay que cerrar "unas heridas que ha provocado" el proceso independentista en la sociedad catalana y española.

Preguntado por las opiniones distintas a la postura socialista en el seno del partido, Muñoz ha indicado que el PSOE es "de unidad de acción" pero tiene un debate político interno que "siempre" ha sido capaz de superar y por eso, según ha añadido, es el partido que "más se parece a España".

"Recogemos en el seno de nuestro partido todas las sensibilidades territoriales y sabemos que España es diversa, pero tenemos que tratar siempre desde el PSOE de garantizar la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos independientemente del lugar donde vivan, y actualmente eso en Cataluña no se está produciendo", ha dicho.

La convocatoria de elecciones es, en su opinión, uno de los mecanismos previstos para generar "una normalidad democrática y el respeto a la legalidad, no solo a la Constitución, también al Estatuto de Autonomía, y al reglamento del parlamento" para garantizar la convivencia democrática de la ciudadanía.

A diferencia de Muñoz, el senador de Podem Ferran Martínez ha indicado que se está en "un momento crucial" y todas las fuerzas políticas del pacto del Botánico deberían mostrarse contrarias "a un ataque claro al autogobierno" y a "quebrar el modelo territorial" fundado en la Constitución del 78.

Sobre las diferencias entre las tres formaciones respecto a la aplicación del 155, Martínez ha afirmado no querer condicionar la política valenciana a lo que ocurra en Cataluña, pero ha precisado que el PSOE tiene que ser "coherente" y defender el autogobierno no solo en la Comunitat Valenciana, sino también en Madrid.

Por su parte, la coportavoz de Compromís Águeda Micó ha recordado que esta coalición siempre ha apostado por el diálogo para solucionar los problemas políticos, y ante la aplicación del 155 reitera esta postura.

"No habrá solución si no se sientan a hablar, y la aplicación del artículo 155 no es la solución a la crisis actual que tenemos en Cataluña", según Micó, que ha confirmado que Compromís rechazará la aplicación de este artículo en el Senado.

Para Micó, hace falta que las dos partes dialoguen y pacten, porque "ni una DUI ni la aplicación del 155 van a solucionar el problema de Cataluña".