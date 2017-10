El cante flamenco y la danza clásica y contemporánea copan el programa de TEM

València, 23 oct (EFE).- El cante flamenco de Estrella Morente, con el espectáculo "El flamenco abre el corazón", y la danza clásica y contemporánea de doce bailarines nacionales y europeos de la asociación València Dancing Forward serán los protagonistas el próximo fin de semana en el Teatre El Musical (TEM).

Morente subirá al escenario el sábado 28 (a las 21 horas), con un espectáculo que aunque "puro y ortodoxo" contiene elementos "únicos y personales que constituyen una verdadera revolución en el panorama de la tradición flamenca", según han informado fuentes del TEM, quienes han señalado que las entradas para esta actuación se agotaron hace más de un mes.

La cantaora ha sido galardonada con varios premios, entre ellos el Ondas a la mejor creación flamenca, una candidatura a los Grammy Latino y dos a los Premios Amigo, y su primer disco fue disco de platino y el segundo de oro.

Por su parte, el viernes 27, València Dancing Forward dará la oportunidad al público de conocer a doce bailarines, seleccionados de entre más de 400 candidatos, en un programa que combinará cinco piezas clásicas y contemporáneas de pequeño formato.

El objetivo de esta plataforma, con la que colabora El Musical, es lanzar a los jóvenes bailarines al mundo profesional y potenciar su talento con la interpretación de piezas de calidad de diferentes estilos.

Además, este espectáculo girará por diferentes localidades de la Comunitat, apostando así por la creación de público de danza y buscando mostrar a la sociedad la importancia de esta profesión y su impacto en la educación y la cultura de los ciudadanos, han indicado las mismas fuentes.

Las piezas que se representarán son: "Kova Jhana", del coreógrafo Marcos Morau (La Veronal), Premio Nacional de Danza 2013; "Dust it off", del italiano Francesco Curci; "Ex - Pressions" de Joan Crespo, "Adagio de la Rosa de la Bella Durmiente" de M. Petipa; y "Caprichos" de Laura Bruña.

Las tres primeras piezas, de danza contemporánea, profundizan en el movimiento grupal, el unísono y en las emociones como instrumento de escucha de manera muy diferente, de modo que se muestran la amplia versatilidad de los bailarines y la gran variedad de formas del arte contemporáneo.

"Adagio de la Rosa", por su parte, simboliza el 17 aniversario de la princesa Aurora en el que cuatro príncipes tratan de cortejarla, mientras que la pieza de danza neoclásica, "Caprichos", transporta el virtuosismo de la música de Paganini a los movimientos de tres bailarines que danzan a cada nota.