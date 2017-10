Gary Neville disfrutó "cada minuto" en el Valencia pero no volverá a entrenar

Londres, 22 oct (EFE).- El exfutbolista inglés Gary Neville ha reconocido este domingo que disfrutó "cada minuto" de su experiencia como entrenador del Valencia hace dos años, aunque ha asegurado que "nunca más" volverá a dirigir un equipo.

Neville, de 42 años, se sentó en el banquillo del Valencia durante cuatro meses, entre diciembre de 2015 y marzo de 2016, en una de las épocas más convulsas del club, y fue, además, ayudante de Roy Hodgson en la selección de Inglaterra.

El antiguo lateral derecho inglés, histórico del Manchester United, ha declarado que no se arrepiente de haber probado suerte en España, aunque ha admitido que no volverá a ser técnico.

"No volverá a suceder. Ni en un millón de años", dijo Neville, en una entrevista con el diario británico Daily Mail. "Supongo que la palabra 'nunca' es muy fuerte porque en 10 años te puedes despertar y decir que quieres entrenar. Amo el fútbol y la camaradería, pero no quiero estar en ese ambiente de nuevo", sostuvo.

"Hasta hace 15 meses fui ayudante en Inglaterra y hasta hace 19 entrenador del Valencia, por lo que sería imposible decir en esta etapa que nunca más voy a dirigir. Pero rechacé dos o tres equipos de la Premier League y dos de la Championship (antes del Valencia); mi idea no era entrenar", comentó.

Neville, sin embargo, disfrutó "cada minuto" en Mestalla y ha asegurado que aceptó la propuesta de Peter Lim porque pensó "que era una buena oportunidad para un inglés dirigir a uno de los cuatro o cinco mejores equipos de España".

"Fue una oportunidad increíble, aunque no salió como me hubiera gustado. Pero disfruté cada minuto y aprendí mucho; cosas que me sirven en el día a día y en mis negocios. No me arrepiento de haber ido a España", indicó el inglés.

"Lo hice por mi socio y porque pensé que la oportunidad de que un inglés dirigiera a uno de los cuatro o cinco mejores equipos de España no iba a volver a suceder", prosiguió.