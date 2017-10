Tres proyectos de mediación cultural se expondrán en museos de la Comunitat

València, 20 oct (EFE).- El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana ha escogido tres proyectos de mediación cultural que se exhibirán en el Museu de Belles Arts de Castelló, el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) y el Centre del Carme Cultura Contemporània de València en el marco de su programa Tangent.

El Consorci de Museus ha comunicado las propuestas seleccionadas, entre los que se encuentra el taller 'Del Autorretrato al Selfie' de Nayra López y Ángeles Cózar, que consiste en la configuración de un lienzo con pintura acrílica a partir de los autorretratos hechos por el propio público y que se desarrollará en Castellón.

En Alicante, el proyecto elegido ha sido 'Here Together Now' de Diana Guijarro, un programa de actividades orientadas hacia la experimentación y la producción de conocimiento divergente en torno al arte contemporáneo.

Estas actividades se agrupan en cuatro planos de lo contemporáneo: 'accionar desde la huella', 'accionar desde el cuerpo', 'accionar desde la palabra' y 'accionar los elementos' con el objetivo de hacer más vivo el pensamiento mediante una serie de talleres experimentales apoyados en las colecciones del MACA.

Por su parte, València contará con la propuesta 'Trobades per aprendre i desaprendre' de Elisa Martínez, que se basa en sesiones de trabajo que pretenden servir de espacios de encuentro donde compartir inquietudes culturales a través de técnicas teatrales para que los participantes puedan construir su propia identidad.

Según el director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, estos proyectos "están diseñados específicamente para cada centro de arte proporcionando al espectador experiencias nuevas en el entorno del museo".

Además, ha señalado que Tangent "pretende poner en valor el trabajo de profesionales de la mediación como artistas y educadores, cuya labor hace de nexo de unión entre el museo y su público".