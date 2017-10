Navarro, tras 4 triunfos: "La confianza no puede basarse sólo en resultados"

Murcia, 20 oct (EFE).- El entrenador del UCAM Murcia, Ibon Navarro, ha frenado cualquier euforia por las 4 victorias seguidas del equipo entre las ligas Endesa y Europea de Campeones de baloncesto, pues "la confianza no puede basarse solo en los resultados: eso es un error".

A dos días de recibir al Valencia Basket, vigente campeón liguero, en la quinta jornada del campeonato nacional, ha señalado en rueda de prensa que están "lejos" de lo que quiere en defensa y "muy lejos" de lo que pretende en ataque.

"A tenor de los resultados", el encuentro llega en un buen momento, "pero no a tenor del juego", ha dicho tras haber vencido sucesivamente al MoraBanc Andorra (81-77) y al Gipuzkoa Basket (67-69) en la liga nacional y al Hapoel Holon israelí (78-76) y al Enisey Krasnoyarsk ruso (62-68) en Europa.

"No es cuestión de ganar o perder, sino de evaluar lo que estás haciendo", aunque "está claro que ganando estás más tranquilo", ha afirmado el vitoriano, que ha recordado las dos derrotas iniciales de la temporada.

"Fueron partidos flojos por nuestra parte, pero dimos un tono defensivo alto en los últimos cuartos y eso nos llevó a competir y a ganar estos últimos cuatro encuentros con un nivel de concentración medio alto y de esfuerzo alto", ha declarado.

El siguiente compromiso de los granas, décimos en la competición estatal, será ante un rival de cuidado, que el pasado domingo perdió su primer partido liguero de este curso por 82-86 ante el Real Madrid.

"Nos enfrentamos al campeón de la liga, un rival de un nivel muy superior y nosotros tenemos mucho que mejorar y debemos seguir haciendo las cosas que estamos haciendo bien y mejorar las que hacemos mal", ha comentado Navarro, quien considera que la afición "tiene ser un plus y ayudar en los momentos en los que el equipo lo pase mal durante el partido".

Del Valencia ha destacado que "aunque venga de perder contra el Real Madrid y el Khimki ruso, y a la espera de lo que haga esta noche contra el Efes turco, lo cierto es que compitió en esos partidos y cuenta con una plantilla amplia para poder disputar dos en 48 horas. Es un equipo diseñado para eso".

Para este choque, que comenzará a las seis de la tarde, sigue de baja el pívot brasileño Vítor Faverani, quien no termina de recuperarse de su lesión en la rodilla derecha y no forzará por estar el domingo, aunque sí podría debutar esta temporada contra el Dinamo Sassari italiano en la tercera jornada de la Liga de Campeones europea.

El técnico espera poder contar con el escolta estadounidense nacionalizado español Brad Oleson, quien en San Sebastián sufrió un esguince de tobillo, y con su compatriota nacionalizado senegalés Clevin Hannah, quien ha estado esta semana en Estados Unidos resolviendo unas cuestiones burocráticas.

"Espero que los dos entren en la dinámica del equipo y nos ayuden", ha apuntado Navarro, quien ha hecho alusión al cansancio acumulado en su plantilla tras el largo viaje a Siberia.

"Yo me hubiera quedado en la cama seis horas más y hay jugadores que no han podido dormir y acumulan cansancio. No estamos bien, pero espero que los chicos vayan ajustando sus horas de sueño y que lleguemos no peor que el rival, que juega esta noche su partido de la Euroliga", ha comentado.