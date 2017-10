Escuelas Católicas pide al Consell que detalle los 200 centros de Edificant

València, 20 oct (EFE).- La secretaria de Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana, Vicenta Rodríguez, ha solicitado a la Generalitat conocer los 200 centros escolares públicos de nueva construcción, incluidos en el programa Edificant, e información sobre cuáles son reposición y cuáles de nueva creación.

"No entendemos estas cifras y queremos que se aclare a la comunidad educativa los lugares previstos para estos centros", asegura Rodríguez en un comunicado.

Se pregunta que si "la natalidad sigue descendiendo y la oferta de plazas educativas está cubierta en todos los municipios, ¿para qué se van a crear nuevos centros educativos públicos?".

Según asegura, el programa Edificant no detalla los centros y municipios en que están previstos los 200 centros, y "no sabemos si son de nueva creación, si son reposiciones, si están contemplados todos en la planificación escolar autonómica o cada ayuntamiento puede pedir según quiera porque no nos salen los número que se anuncian".

Para Escuelas Católicas, además, el programa se ha presentado a las entidades locales pero que no se ha explicado a la comunidad educativa.

"No nos salen los números, por eso pedimos a la Generalitat prudencia y explicaciones porque el dinero en educación debe repartirse de forma equitativa y necesaria", ha añadido.

Según Rodríguez, el gobierno autonómico debe garantizar la libertad de elección de centros, "no sólo de los públicos, también de los concertados", y espera que la creación de nuevas infraestructuras educativas "no sea una maniobra a medio plazo para trasvasar alumnos de la enseñanza concertada a la pública".

Asimismo, ha puntualizado que la web de la Conselleria "habla de 124 obras, por lo que las cifras han cambiado sin previo aviso", y exige "una revisión completa y detallada de ese mapa con todos los agentes implicados, incluidos los centros de enseñanza concertada".

Rodríguez ha instado por último a la Generalitat a "poner todos los datos encima de la mesa, y desde el diálogo planificar el futuro a medio y largo plazo de la educación valenciana sostenida con fondos públicos".