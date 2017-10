El Consell halla "caos total" en el control del PP de concesiones sanitarias

Alicante, 20 oct (EFE).- El pleno del Consell ha analizado hoy el informe de la Intervención General sobre el control financiero de las concesiones sanitarias de 2003 a 2012, que la vicepresidenta, Mónica Oltra, ha dicho que se resume en una "falta de fiscalización y control" del anterior Gobierno valenciano y en un "caos total".

En la rueda de prensa tras el pleno -celebrado en Alicante con motivo de la próxima salida de la Volvo Ocean Race-, Oltra ha dicho que el fin de ese informe era verificar que la determinación del precio de los contratos de la concesión de los servicios sanitarios y sus liquidaciones se correspondía con lo previsto con la normativa y los pliegos del contrato, y que los controles eran "eficientes".

Sobre los contratos, ha explicado que se han detectado deficiencias como ambigüedades y contradicciones en los pliegos, de manera que "la realidad no se corresponde" con lo que dicen los pliegos, o en otros casos hay "ambigüedades que son muy difíciles de interpretar".

Además, se han detectado deficiencias en el cálculo de lo que la Conselleria pagaba por cada una de las personas tratadas en las concesiones privatizadas, ya que no constan en los expedientes de contratación estudios económicos previos, por lo que no queda motivado que el importe fijado fuera "adecuado o no".

"No se ha garantizado que el precio que se pagara fuera un precio justo, que no perjudicara los intereses públicos", ha indicado Oltra, quien ha añadido que el informe refleja que ese cálculo "arbitrario perjudicaba al interés público".

La vicepresidenta ha señalado que también han hallado "falta de control", pues, aparte de que la praxis era "deficiente", en el periodo analizado la Conselleria hizo "desestimiento de funciones" en aspectos "fundamentales", como el ejercicio de sus facultades de interpretar el contrato, resolver dudas sobre su cumplimiento o modificarlo.

Como consecuencia de ello, ha añadido, la comisión mixta de seguimiento se ha "extralimitado" en sus funciones de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del contrato, y esa comisión ha "invadido" competencias de decisión que estaban reservadas a la Generalitat.

Así, Oltra ha dicho que la Conselleria no efectuó un "adecuado control" de las inversiones comprometidas por el concesionario según establecían los pliegos, puesto que no se habían confeccionado los documentos básicos de control de las inversiones previstos, como proyectos anuales y actas de dimensión de las inversiones.

"En resumen, estamos hablando de que había una falta de fiscalización y de control por parte del anterior Gobierno, es decir, había un caos total. Y en el caos, normalmente quien gana es aquel que tiene un interés económico de lucro, no gana la ciudadanía", ha manifestado.

Oltra ha señalado que, frente a todo esto, el actual Consell ha adoptado medidas como la creación de una dirección general de Alta inspección, encargada de coordinar la supervisión de las concesiones.

Ha añadido que las comisiones mixtas de seguimiento se han convertido en "órganos reales de seguimiento del contrato, sin extralimitar sus funciones" ni "invadir" competencias de la Conselleria, y se ha exigido el control de las inversiones.

Oltra ha afirmado que el Informe clarifica los criterios de elaboración de las liquidaciones, con lo que se abre la vía a "poner al día las cuentas", porque las liquidaciones durante los años de gobierno del PP "no se hacían en tiempo y forma" y algunas concesionarias "no se han liquidado nunca".