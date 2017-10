Claudio pide al Hércules contundencia en las dos áreas

Alicante, 20 oct (EFE).- Claudio Barragán, entrenador del Hércules, ha pedido hoy contundencia en las dos áreas para su debut como técnico del equipo alicantino este domingo en el campo del Formentera.

El preparador valenciano, que toma el relevo de Gustavo Siviero, consideró que a partir de la contundencia, el Hércules tendrá muchas opciones de ganar al conjunto balear, al que definió como "atrevido con el balón".

"Nos va exigir mucho, pero más debemos exigirles nosotros a ellos", comentó Claudio, quien no quiso poner como excusa el reducido terreno de juego sintético del equipo balear.

"Lo que quiero es que mi equipo compita y esté al mismo nivel o mejor que el rival", añadió.

Claudio también le pidió a su equipo que sea "más práctico" en determinados momentos del partido y no conceda ocasiones. "Me refiero a estar preparados para todo, ser expeditivos, contundentes y agresivos. No queda otra", apostilló.

El técnico insistió en que durante el partido habrá momentos en los que podrán jugar el balón y otros en los que habrá que sufrir, pero confió en que el Hércules pueda ser mejor que el rival en todos los sentidos.

Barragán elogió la intensidad y la predisposición de la plantilla al trabajo desde su llegada y anunció que no correrá riesgos con Chechu Flores, quien acaba de salir de una lesión muscular.

"Es un futbolista muy importante para el equipo, pero yo quiero ahora jugadores al doscientos por cien. Contar con gente que no esté a su altura sería un error. No soy de los que fuerza a un futbolista", explicó.

El nuevo entrenador del Hércules descartó conformarse con el empate en su debut en el banquillo y dijo que solo firma de antemano que su equipo "compita, sea aguerrido y no conceda ocasiones".

Por último, Claudio descartó que el Formentera pueda tener puesta la cabeza en el histórico partido de Copa ante el Athletic de Bilbao.

"No creo. Seguro que el nivel de exigencia para nosotros va a ser el máximo. Habrá que contrarrestar sus puntos fuertes y hacerles daño en los débiles", sentenció.