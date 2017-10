El catedrático Óscar Vicente, doctor Honoris Causa por universidad de Rumanía

València, 20 oct (EFE).- El catedrático de la Universitat Politècnica de València (UPV) Óscar Vicente ha sido nombrado doctor Honoris Causa por la Universidad de Ciencias Agrícolas y Medicina Veterinaria Cluj-Napoca, de Rumanía, por su colaboración científica y docente con esta institución.

El profesor de la UPV ha recibido esta distinción en un acto celebrado en septiembre en reconocimiento al conjunto de su actividad investigadora y a su estrecha colaboración científica y docente con la universidad rumana y, más concretamente, con su Facultad de Horticultura, ha informado la universidad en un comunicado.

La investigación del catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en el departamento de Biotecnología de la UPV se centra en el estudio de las respuestas de las plantas al estrés abiótico y sus mecanismos de tolerancia.

Vicente ha afirmado que recibir esta distinción supone "un gran honor", al ser la USAMV Cluj-Napoca una de las mejores universidades de Rumanía, "con excelentes infraestructuras y un reconocido nivel científico y docente".

Además, "supone un estímulo para continuar la estrecha colaboración de mi grupo con su Facultad de Horticultura", reflejada en las estancias de gran número de sus estudiantes de intercambio en su laboratorio del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, la codirección de varias tesis doctorales y numerosas publicaciones científicas conjuntas.

Óscar Vicente (Madrid, 1956) ha publicado hasta la fecha más de 90 artículos científicos en revistas indexadas en ISI "Web of Science", muchas de ellas de elevado prestigio, como Plant Cell, The Plant Journal, Plant Physiology, Frontiers in Plant Science, PLoS ONE, Functional Plant Biology, Planta, o Plant, y Cell and Environment.

Oscar Vicente es miembro del Comité Ejecutivo y coordinador para España de la European Biotechnology Thematic Network Association (EBTNA).

El trabajo del grupo del profesor Óscar Vicente se ha centrado, desde su creación, en el estudio de los mecanismos fisiológicos, bioquímicos y moleculares de respuesta de las plantas frente al estrés abiótico y cómo, en algunos casos, esas respuestas se traducen en tolerancia a estrés.

Según ha explicado, "trabajamos especialmente la tolerancia a la sequía y a la elevada salinidad del suelo, que son las condiciones ambientales que causan las mayores pérdidas en la producción agrícola mundial, a la vez que determinan en gran medida la distribución de las especies vegetales en la naturaleza".