Puig anuncia un congreso en noviembre sobre el autogobierno valenciano

València, 19 oct (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado hoy la celebración en noviembre de un congreso sobre el autogobierno del pueblo valenciano, en el que se convocará a políticos, especialistas universitarios e intelectuales para que hagan aportaciones sobre cómo "resetear" el autogobierno.

En su intervención en Les Corts, en la que los portavoces le han preguntado sobre la reforma de la Constitución y el reforzamiento del autogobierno, Puig ha dicho que este congreso, a imagen del que se celebró hace 25 años, debe servir para avanzar hacia una sociedad inclusiva, en la que nadie se sienta "al margen".

El president ha reivindicado que la salida al problema territorial de España pasa por la reforma de la Constitución, en la que habrá que contar con todos los partidos políticos pero también con la sociedad, y que a su juicio debe incluir el reconocimiento de las singularidades de nacionalidades y regiones.

Otras propuestas son atribuir al Estado la garantía de igualdad de todos los ciudadanos y generar un espacio real de solidaridad, suficiencia y equidad; racionalizar el sistema de inclusión competencial, basado en el principio de subsidiariedad; la reforma del Senado para que sea federal, y que las lenguas autonómicas tengan su espacio.

Puig ha asegurado que España necesita "una gran operación de diálogo" y superar las "verdades absolutas" y los "maniqueísmos" para avanzar, y ha reivindicado que el Consell está siempre a favor de la legalidad y del diálogo, mientras que ha pedido al PP que sean "de verdad un poquito más patriotas".

Ha indicado que este es "un momento histórico" que se debe afrontar desde "la máxima unidad posible", y ha considerado que se ha demostrado que "la pasividad" es "terriblemente negativa" y una "irresponsabilidad ante la historia", por lo que hay que acabar con ella y avanzar en un camino que lleve a una reforma constitucional.

La portavoz del PP, Isabel Bonig, ha reclamado a Puig que sea "más enérgico, contundente y claro frente al órdago secesionista" catalán; ha indicado que no se puede "poner en un plano de igualdad" a quienes respetan la ley y a quienes la infringen, y ha criticado al PSOE que "por un puñado de sillones le entrega el alma a los separatistas y nacionalistas".

Bonig le ha instado a "soltar lastre" con Compromís y Podemos, y le ha jurado "solemnemente" que podrá conservar el sillón de president, porque tendrá el apoyo del PP, y a destituir en el próximo pleno del Consell al secretario autonómico Enric Nomdedéu, por la "gravedad" de sus afirmaciones sobre el proceso catalán.

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha indicado que los valencianos quieren estar presentes en la reforma constitucional, para que esta democracia sea "más justa y más fuerte", y ha calificado de "vergüenza democrática" las agresiones de la ultraderecha del pasado 9 d'Octubre.

El portavoz de Podemos, Antonio Estañ, ha pedido que no se haga una reforma de la Constitución "insuficiente, que no cuente de nuevo con la ciudadanía", y que las necesidades de la Comunitat no vuelvan a quedar "fuera de juego", ya que esta tierra puede aportar a un cambio amplio y que solucione los problemas de la gente.