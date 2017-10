El PPCV da su respaldo "total" al Gobierno en la aplicación del artículo 155

València, 19 oct (EFE).- La presidenta del PPCV y portavoz en Les Corts de esta formación, Isabel Bonig, ha trasladado hoy el "respaldo total y absoluto" de los populares valencianos al Gobierno de España y "a todas las medidas constitucionales" que tome respecto a Cataluña.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento autonómico, Bonig ha asegurado que el artículo 155 es "una medida constitucional, prevista en la Constitución para defender el orden constitucional y la legalidad constitucional".

Ha considerado que el Gobierno, con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, ha sido "prudente y ha dado muchos plazos" al presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, para que vuelva a la legalidad.

"Si Puigdemont no atiende a estos llamamientos al final hay que aplicar la ley porque un Estado de derecho supone la aplicación y sometimiento de todos los poderes, autoridades y ciudadanos a la ley", ha señalado la dirigente popular, quien ha advertido de que "sin ley y Estado de derecho no hay libertad ni democracia".

Bonig, quien ha dicho no querer "incendiar más", ha alabado la postura del PSOE y ha afirmado que sigue "echando en falta un poco más de contundencia" por parte del president de la Generalitat y líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig.

A su juicio, "no puede haber diálogo si no se vuelve a la legalidad" y no se puede enfrentar ni situar en el mismo plano a quienes cumplen con la ley y a quienes se la saltan.