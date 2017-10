El PP se ofrece a mediar en la negociación entre FGV y los sindicatos

València, 19 oct (EFE).- El grupo parlamentario del PP se ha ofrecido como "mediador" entre Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y los trabajadores para solucionar la "alta conflictividad generada por el caos de Ferrocarrils", y se reunirá con los sindicatos para "vehiculizar" sus peticiones.

El grupo parlamentario del PP ha informado en un comunicado que el portavoz adjunto del grupo parlamentario del PP, Vicente Betoret, se ha reunido con representantes del Sindicato Ferroviario, y ha informado de que van a mantener encuentros "con todos los sindicatos para trasladar sus necesidades a la Conselleria".

Betoret ha señalado que "la fuerte conflictividad ha convertido a FGV en la entidad pública de transporte con más huelgas al mismo tiempo de toda España".

Según ha indicado el diputado popular, los representantes de los trabajadores de FGV le han trasladado la "falta de transparencia por la masa salarial, numerosas irregularidades en la plantilla, exceso de altos cargos, licitaciones para externalizar servicios, falta de plantilla, abandono de las instalaciones, enchufismo, falta de supervisión, nula transparencia y exceso de carga de trabajo".

"Queremos saber qué está ocurriendo en esa empresa porque el descontrol es muy preocupante y repercute gravemente en la atención a los usuarios y en su funcionamiento", ha advertido Betoret.

Según el diputado, los trabajadores "están saturados, no pueden más" y ha lamentado que "en lugar de sentarse a hablar y dialogar" la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, "huye de los trabajadores como ha estado huyendo de Les Corts donde hace cuatro meses que no comparece".

Betoret ha pedido a la consellera que "abandone la excedencia" en que lleva sumida en los últimos tiempos y que "dialogue" y deje de "esconderse para evitar dar explicaciones de su nefasta gestión".

"No trabaja, no gestiona, no soluciona nada y deja que se enquisten los problemas", ha añadido el diputado popular.

"Desde el GPP nos ofrecemos para hacer de puente entre unos y otros para intentar bajar la conflictividad laboral que tanto perjudica sobre todo a los usuarios", ha aseverado.

Advierte por último que, "los incidentes de falta de seguridad ocurridos en los últimos meses evidencian que la falta de gestión está provocando un deterioro y abandono de muchas instalaciones de FGV ante la pasividad de los responsables de Ferrocarrils".