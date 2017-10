El 'Mapfre' presenta el equipo español más potente de la historia

Alicante, 19 oct (EFE).- El equipo Mapfre, que representará a España en la Volvo Ocean Race 2017-2018 -Vuelta al Mundo por etapas- y que saldrá del puerto de Alicante el próximo domingo, día 22, está considerado como uno de los favoritos al triunfo en esta edición.

Será el sexto proyecto impulsado por el navegante gallego Pedro Campos desde 2005. Primero con Telefónica como patrocinador, Campos lideró los proyectos de Movistar (2005-2006), Telefónica Azul y Telefónica Negro (2008-2009), Team Telefónica (2011-2012) y, posteriormente, ya impulsó el proyecto Mapfre (2014-2015), con la compañía aseguradora como patrocinador principal.

La de 2017-2018 será una de las ediciones más duras y con el recorrido más largo de la historia de la prueba con once etapas, once regatas 'in port' (en puerto) y 45.000 millas náuticas de recorrido (83.300 km). Además, la flota recorrerá el triple de millas en el Océano Sur, unas 12.500 millas más que en las ediciones anteriores.

Por este motivo, el equipo Mapfre ha mezclado talento, experiencia y juventud en la tripulación, a la que incorpora dos tripulantes femeninas: la campeona olímpica española Tamara Echegoyen y la regatista oceánica australiano-estadounidense Sophie Ciszek.

El campeón mundial y olímpico Xabi Fernández competirá por quinta vez en la prueba y será el patrón de un equipo que contará con el mejor navegante del mundo: el barcelonés Joan Vila, ganador de la VOR en la edición 2001-2002, y tres veces campeón de la Copa América, arropado por la experiencia de los cántabros Pablo Arrarte y Antonio 'Ñeti' Cuervas Mons, el británico Rob Greenhalgh, también ganador en 2005-2006.

A ellos se suma el talento del joven de 25 años, Willy Altadill, y de los neozelandeses Louis Sinclair, ganador de la prueba en la pasada edición y Blair Tuke, campeón olímpico en Río 2016 y ganador de la última edición de la Copa América.

El director deportivo del equipo es el veterano Neal McDonald, que ya compitió con el equipo español 'Telefónica' en la edición 2011-2012 y que ganó la pasada edición con el 'Abu Dhabi'. Será su séptima VOR y su trabajo se ha notado ya en las victorias en las llamadas etapas 'Zero' y 'Prólogo'.

Tripulación Mapfre 2017-2018

Posición L.Nacimient Edad. particip.

- Xabi Fernández (ESP) Patrón Guipúzcoa 40 5ª

Oro en los JJ.OO. Atenas'04 y plata en Pekín'08 (49er.)

3 veces campeón del mundo y tres veces de Europa

- Rob Greenhalgh (GBR) Jefe de Guardia Sussex 40 5ª

2 veces campeón del mundo. Ganador VOR 2005-2005 (ABN Amro)

- Pablo Arrarte (ESP)Jefe de guardia Santander 36 4ª

-'Ñeti' Cuervas-Mons (ESP) Proa y Capitán Santander 35 4ª

- Joan Vila (ESP) Navegante Barcelona 55 5ª

Ganador de 3 Copa América (2003-07-13), Ganador VOR 2001-02

- Willy Altadill (ESP) Trimmer/proa Cabrera Mar 25 2ª

- Blair Tuke (NZL) Trimmer/caña Kawakawa 28 Debut

Oro en JJ.OO. Río'16 y plata en Londres 2012 (49er.)

6 veces campeón del mundo. Ganador Copa América 2017

- Támara Echegoyen(ESP) Trimmer Pontevedra 33 Debut

Medalla de oro en JJ.OO. Londres'12 (Elliot 6m.).

5 veces campeona del mundo

- Sophie Ciszek (AUS) Proa Mornington 32 2ª