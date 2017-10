Lambda inicia una campaña para concienciar sobre la prueba del VIH

València, 19 oct (EFE).- El colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (LGTB) Lambda ha puesto en marcha, con motivo de la celebración mañana del Día Internacional de la Prueba VIH, una campaña de concienciación e información sobre la realización de esta prueba.

Bajo el lema "Yo no me hago el loco, yo me hago la prueba", la asociación colocará diversos puntos de información el viernes 20 de octubre en la Facultad de Ciencias Sociales y en los Conciertos de Bienvenida de la Universitat de València, según un comunicado del colectivo.

El mismo día han organizado la campaña "Al VIH sácale la lengua. Yo no me hago el loco" en la que animan a la gente a que suba fotografías sacando la lengua en sus redes sociales entre las once y la una de la tarde y que las acompañen con las frases "#MeHagoLaPrueba" o "#EmFaigLaProva".

Según comentan, los datos publicados por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad informan de que un 46,5 % de los diagnósticos son tardíos y que es necesario implementar acciones que fomenten la concienciación en salud sexual y diagnóstico precoz.

El mismo informe calcula que un 30 % de las personas que tienen el VIH no lo saben porque nunca se han realizado la prueba.

El coordinador del Grupo de Salud Sexual y VIH, David Peyró, ha asegurado que en la actualidad es fundamental "conocer nuestro estado serológico para poder controlar los efectos del virus en nuestro organismo".

La campaña va dirigida "a la población más joven, población donde se están identificando el mayor número de nuevas infecciones".

Peyró ha destacado la importancia de "lanzar una campaña de sensibilización con la intención de perder el miedo al VIH, pero nunca el respeto a esta infección crónica".

También ha expresado que, aunque actualmente existen tratamientos que permiten mejorar la calidad de vida de los afectados, "debe seguir considerándose como una enfermedad grave y nada deseable, que hemos de evitar con todos los medios de prevención", sobre todo, cuando "no está diagnosticada y tratada".

En Lambda han apostado por desdramatizar el mensaje "para reducir miedos que puedan impedir la decisión de hacerse la prueba diagnóstica y que permita en todo lo posible empoderar al colectivo LGTB en su salud sexual".

El servicio de prueba rápida de la asociación ha atendido en el último año a 268 personas que pertenecen al colectivo LGTB, de las cuales la mayor parte han sido hombres gais o bisexuales con una edad media de 26 años y el 3 % de los resultados obtenidos han sido positivos.

Por otra parte, el 24 % de las personas que se la han realizado durante este periodo es población migrante.

El coordinador ha destacado que los servicios comunitarios como el de Lambda o los Centros de Información y Prevención del Sida (CIPS) ofrecen la posibilidad de realizarse el test de VIH de manera confidencial y gratuita, lo que permite que la estigmatización sea menor.

Por último, han manifestado que toda persona con una vida sexual activa debería hacerse la prueba anualmente y han recordado que no hay que olvidar que "el preservativo sigue siendo el método más efectivo en la prevención de nuevas infecciones" a la espera de que Sanidad autorice el uso de la Profilaxis Pre-exposición (PrEP).