Cándido Herrero rehúsa dar explicaciones sobre Feria Valencia en Les Corts

València, 19 oct (EFE).- El exrepresentante de la empresa Orange Market, vinculada a la red Gürtel, Cándido Herrero, ha rehusado hoy en Les Corts Valencianes ofrecer cualquier tipo de detalle sobre la relación de la que fue su empresa con Feria Valencia.

Herrero ha comparecido esta tarde en la comisión de investigación de Les Corts sobre la gestión de Feria Valencia, donde no ha declarado, "aconsejado" por sus abogados, aunque no tiene "inconveniente alguno" en hacerlo "cuando terminen los procesos judiciales" abiertos relacionados con Orange Market.

Durante su presencia en la sala de la comisión, que apenas ha durado quince minutos, Herrero sí ha insistido ante los diputados congregados que "nunca" ha sido representante de Orange Market sino "un trabajador más".

El portavoz de Ciudadanos en esta comisión, Antonio Woodward, ha decidido no realizar preguntas al convocado, al igual que el representante de Podemos, José Francisco Almería, que ha decidido hacer lo mismo: "¿No va a contestar, no? Pues no hay más preguntas", ha zanjado.

La diputada Teresa García, por Compromís, a la que Cándido Herrero ha pedido que hable castellano y no en valenciano, para entenderla, ha respetado el derecho a no declarar del compareciente, pero le ha recordado que ha trabajado en Orange Market y que esta empresa está investigada por diferentes "irregularidades".

Sin esperar respuesta de Herrero, le ha preguntado cuál es la relación de Orange Market con Feria Valencia, y si la empresa cobró de Feria más de 1,5 millones de euros por determinados trabajos.

Herrero ha indicado a la de Compromís que dirá "lo que sepa y pueda cuando acaben los procesos iniciales en curso", a lo que la diputada ha contestado que esperará, entonces, a una futura nueva comparecencia en Les Corts.

En su turno, Sabina Escrig, del PSPV, ha lamentado que Herrero no conteste a unas preguntas que igualmente ha realizado: "qué relación ha tenido Orange Market con Feria Valencia y si la gestión de Feria Valencia fue la adecuada estos años", entre otras, y ha apuntado que no cree que sea "ningún problema haber contestado a esto".

El diputado del PP Fernando Pastor ha lamentado asimismo que el extrabajador de Orange Market no haya dado explicaciones en Les Corts "porque esta comisión trata de esclarecer hechos", al tiempo que le ha ofrecido decir "alguna cosa al margen de las preguntas que no quiere contestar".

"Reitero que era trabajador -de Orange Market- y no tenía responsabilidades sobre la empresa, y repito que, cuando pasen los asuntos judiciales, no tengo inconveniente en aportar mi postura", ha concluido Herrero.