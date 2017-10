Silhavy: "El Villarreal es el favorito y un empate no sería un mal resultado"

Vila-real , 18 oct .- El entrenador del Slavia de Praga, Jaroslav Silhavy, ha asegurado hoy que, en el partido que mañana les enfrenta al Villarreal en la Liga Europa, el equipo español es el favorito, por lo que cree que un empate "no sería un mal resultado".

Villarreal y Slavia lideran el Grupo A con cuatro puntos sumados en las dos primeras jornadas, mientras que los otros dos equipos, el Maccabbi Tel Aviv israelí y el Astana kazako, cuentan con dos puntos.

"Jugamos ante un gran rival y en un gran campo. Aunque los resultados dependen de cómo se dé el partido y de las sensaciones que deje el equipo en el campo hay que recordar que otros equipos checos han perdido en este campo y un empate no sería malo", ha comentado Silhavy en rueda de prensa.

El técnico del Slavia ha defendido que el Villarreal es un equipo que cuenta con "grandes jugadores, de calidad, que juegan en pocos espacios y que son complicados de parar y más aún jugando en casa".

"Sinceramente, creemos que el Villarreal es el equipo favorito para el partido de mañana, por lo que el resto de equipos debemos centrarnos en pelear por la segunda plaza", ha insistido ante los medios.

Respecto a qué rival espera, Jaroslav Silhavy ha reconocido que han visto "varios partidos del Villarreal y sabemos que será complicado quitarles la pelota y que tendremos que trabajar fuerte para poder lograr un resultado positivo".

Así, el entrenador del equipo checo ha asegurado que el equipo afronta los dos próximos partidos, ambos ante el Villarreal, con el objetivo de sumar puntos, ya que en el caso de hacerlo está convencido de que tendrán "muchas opciones" de poder clasificarse para la siguiente ronda.

El centrocampista venezolano-luso Danny Alves ha comentado que el equipo sabe de la dificultad que tiene el choque de mañana pero ha agregado que lo afrontan "con ilusión" y con la idea de "hacer un gran partido" que les ayude a superar esta fase de grupos.

"Sabemos que el Villarreal es un equipo que practica un gran juego, pero venimos con la intención de sumar puntos a pesar de que además del gran rival que tendremos enfrente nos encontraremos un gran ambiente y que no será nada fácil", ha asegurado.

Del Villarreal sabe que es un equipo que "le gusta tener la pelota y jugar bien" pero Danny ha asegurado que el objetivo del Slavia es "intentar dominar y ser protagonistas" y a pesar de considerar que "no será fácil" cree que tendrán sus opciones. "Tenemos calidad y vamos a hacer las cosas lo mejor posible", ha añadido.

Respecto al resultado al que aspira el Slavia, el venezolano ha comentado que la ambición del equipo es "ganar" pero que en el caso de que no sea posible "no perder no sería mal resultado para nosotros", ha concluido.