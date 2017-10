Provencio: "La Copa es bonita, pero lo que nos da de comer es la Liga"

Elche , 18 oct .- Daniel Provencio, centrocampista del Elche indicó que en el vestuario del equipo ilicitano apenas se habla del próximo enfrentamiento en la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, ya que indicó que la prioridad del grupo es la Liga.

"No se habla mucho del Atleti porque venimos de un tropiezo y es importante centrarse en el partido del sábado. A todos nos ilusiona la Copa y es muy bonita, pero los que nos da de comer es la liga", explicó el madrileño.

El jugador restó trascendencia a la derrota ante el Llagostera, primera de la temporada, y confió en poder demostrar su fortaleza ante el Alcoyano en el Martínez Valero, donde señaló que el Elche tiene que ganar todos los partidos.

"Para nada el equipo se ha venido abajo", dijo Provencio, quien afirmó que el Elche, pese a los últimos resultados, sigue manteniendo intacta su pegada en ataque.

Provencio desconfió de la mala situación del Alcoyano, ya que recordó que se trata de un equipo "mítico" de Segunda B que al final "siempre acaba arriba y jugando fases de promoción".

"No los va a poner fácil y algún día comenzará a ganar partidos", avisó el madrileño, quien aseguró que los primeros 20 minutos del partido deben ser "un asedio del Elche" para que el rival no se sienta cómodo.

El ex futbolista del Mirandés no quiso poner como excusa las bajas que ha sufrido el equipo y afirmó que el Elche, pese a no ser el líder, "es el equipo a batir".

"No vale otra que subir a Segunda, no se plantea otro objetivo", señaló Provencio, quien reconoció la buena trayectoria del Mallorca, líder, aunque añadió que "algún día perderá su primer partido".

"Estamos confiados porque aún no hemos jugado contra ellos y ni son tan buenos ni nosotros tan malos", señaló sobre el conjunto balear, que aventaja en siete puntos al Elche.

El madrileño pidió a la afición "que confíe en el equipo porque va a hacer muchas cosas buenas este año" y destacó la importancia de sumar ante el Alcoyano, al que sigue considerando un rival directo.

"Al final va a estar arriba y cuantos más puntos le saquemos a los equipos importantes, mejor", sentenció Provencio.