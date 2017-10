Set Me Free, de Arcana Has Soul, nuevo disco con cambio creativo y de estilo

Valencia, 18 oct (EFE).- "Set Me Free", el cuarto disco de Arcana Has Soul, que se presentará el próximo 25 de octubre en el Palau de la Música de València, supone un cambio creativo y de estilo de este grupo saguntino que ha fusionado guitarra y percusión con instrumentos de cuerda y que ahora incorpora el bajo y el teclado.

Será la primera ocasión en que el público valenciano podrá disfrutar en directo de las nuevas composiciones de la banda saguntina, que fueron grabadas en los estudios castellonenses Rockaway con Juan Vicente Miguel como técnico de sonido, y fue editado en Klear Studios de Sagunto.

El nuevo álbum supone un cambio creativo y de estilo para la formación gracias a la incorporación de elementos como el bajo y el teclado -ausentes hasta ahora en sus composiciones-, según ha explicado a EFE Pablo Campos, uno de los fundadores de la banda y responsable de la percusión.

La actuación forma parte del ciclo "Rock, pop..., al Palau", que se desarrolla desde el pasado mes de abril con artistas como Chambao, Coque Malla, Jarabe de Palo, Zenet y Tardor, entre otros.

A lo largo de su trayectoria, Arcana Has Soul ha demostrado su afán de experimentación a través de la composición y la mezcla de instrumentos con un estilo ecléctico, siempre abierto a sonidos diversos.

Así, el quinteto ha probado estilos como el soul, el jazz, el blues y el pop, y ha fusionado las texturas de guitarras y percusiones con instrumentos de cuerda.

Según ha explicado la vocalista Lourdes Trujillo, "queríamos un álbum que moviera a la gente a bailar", y por este motivo, se han adentrado en un género nacido en los años 70 "a partir de la fusión que músicos afroamericanos hicieron del soul, el jazz, los ritmos latinos y el R&B".

"Lo más importante es mantenerse siempre curioso y comprometido con el trabajo de querer ser cada vez mejor", ha añadido la cantante.

En esta aventura, el grupo ha contado con el productor holandés Brian Zalmijn, con gran experiencia en la música negra y profesor del Berklee College of Music en València.

Esa invitación a las pistas es evidente en canciones como "Lose yourself to dance", "Looking for" y "Set Me Free", primer single del álbum.No obstante, Arcana Has Soul también ha buscado conmover al oyente con baladas como "Anybody else", "Keep myself away" y la armonía blues de "You're gonna know my name".

Las letras abordan los sentimientos que afloran tras una ruptura sentimental ("I deserve it"), la soledad ("No one") y, también, la frustración al ver cómo son tratados los refugiados en Europa ("Freedom").

Además de la voz de Lourdes Trujillo, Arcana Has Soul está formado por Pablo Campos (percusión), José Rodríguez (guitarras), José Antonio Mellado (batería); Toni Benedito (violoncello); y Paco Doménech (violín).

El cicle "Rock, pop..., al Palau" está organizado por el Palau de la Música en colaboración con la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV).