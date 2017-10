Los escoceses Deacon Blue tocarán en València por sus 30 años de carrera

Madrid/València, 18 oct (EFE).- La veterana banda escocesa Deacon Blue, responsable de célebres canciones como "Dignity" o "Real Gone Kid", ofrecerá tres conciertos en España el próximo mes de febrero -en València el día 3- dentro de la gira con la que conmemorarán sus 30 años de carrera.

En concreto, según el comunicado de su promotora, el grupo capitaneado por Ricky Ross y Lorraine McIntosh tocará el día 1 en la sala Barts de Barcelona, dentro del Guitar Bcn; el 2 de febrero en el Teatro Barceló de Madrid; y el 3 en La Rambleta de València.

Formados en 1985 inspirándose en un tema de Steely Dan para tomar su nombre artístico, Deacon Blue se convirtió en una de las referencias musicales escocesas más destacadas de la segunda mitad de los años 80 con un pop sofisticado que se acercaba al rock y el blues.

Dos etapas jalonan su trayectoria, una primera hasta 1994 en la que publicaron sus discos más conocidos, como "When the world knows your name" (1989) que coronó la lista británica de ventas durante dos semanas.

Cinco años después de su disolución el grupo volvió a reunirse para continuar su carrera hasta la actualidad, superando momentos adversos como la muerte del guitarrista Graeme Kelling a causa de un cáncer de páncreas en 2004.

A día de hoy su discografía se compone de nueve discos de estudio, desde el primigenio "Raintown" (1987) hasta el más reciente "Believers" (2016), despachando unos seis millones de unidades en total, según datos de la web de la banda.