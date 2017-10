Echávarri reitera que sigue y pide resolver los "desencuentros" de tripartito

Alicante, 18 oct (EFE).- El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha reiterado hoy que no abandonará el cargo porque no ha hecho "absolutamente nada" y ha apostado por superar los "desencuentros" entre los socios del tripartito (con Guanyar y Compromís) mediante el diálogo.

El alcalde ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de asistir a una conferencia sobre reciclaje y sostenibilidad en la zona Volvo, y también antes de que se conociera que la fiscalía le interrogará como investigado por un presunto delito de prevaricación el próximo día 25 por despedir a la cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala, una funcionaria interina de la Concejalía de Cultura.

Sobre la situación del tripartito, Echávarri ha señalado que "por supuesto hay que dialogar" con sus socios porque existe "una situación de desencuentros en el equipo de gobierno".

"Por encima de los personalismos están los alicantinos y por supuesto hay que dialogar con Compromís", mientras que con Guanyar espera que salgan del axioma de que "si no se va el alcalde, me voy yo".

"No nos vamos a ir porque no hemos absolutamente nada y solo estamos ahí por la estrategia del PP de asaltar los cargos públicos", ante lo cual ha concluido que, como él no se irá, Guanyar "tendrá que irse o moverse".

Preguntado por cómo quedará el equipo de gobierno, el alcalde ha admitido que "a fecha de hoy pueda darse cualquier cosa".

En este sentido, ha agradecido a Compromís que ya haya salido de ese mismo axioma y que esté dispuesta a hablar "sin apriorismos" para "resetear el pacto de gobierno para que Alicante siga funcionando".

Echávarri ha recordado que si dejara el acta de concejal habría una nueva sesión de investidura "con dificultades para reeditar de nuevo el pacto de gobierno de izquierdas", lo que facilitaría la llegada a la alcaldía al partido más votado, al PP.

Sobre la petición de reprobación que planteará Ciudadanos (C's) tanto contra él como contra la concejal de Turismo, Eva Montesinos, ha opinado que se trata de un partido "irrelevante" en la ciudad, tal y como lo refleja la encuesta de un medio de comunicación, y ha considerado que "quizá sea por cosas como esta".

"Reprueban a Montesinos cuando Alicante está en números de récord" en turismo, según Echávarri.

Del PP, ha recordado que dejó una herencia de 170 millones de euros de deuda y al ayuntamiento dentro de un plan de rescate "que nos tiene atados por sus políticas de corrupción y despilfarro".