Seguimiento de los paros en el metro:100% según los sindicatos y 42% para FGV

València, 17 oct (EFE).- Los sindicatos convocantes de los paros de circulación en Metrovalencia han cifrado en el cien por cien el seguimiento del paro de hoy, que ha tenido lugar entre las 5.30 y las 9.30 horas, mientras que la empresa lo sitúa en el 42 %.

Los servicios mínimos se mantienen en el 60 % en las horas punta (de 6 a 9 horas, de 12 a 16 horas y de 19 a 22 horas) y en el 50 % en las horas valle (el resto del día), según ha informado Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

El paro de hoy, que está convocado en dos tramos (el de la mañana y de 18 a 22 horas), se desarrolla un día después de que el director gerente de FGV, Juan Andrés Sánchez Jordán, anunciara la suspensión de la negociación del decimotercer convenio colectivo mientras se mantenga la huelga.

Tras ese anuncio, los sindicatos UGT, SIF, CCOO y SCF acordaron mantener el calendario de paros parciales y de veinticuatro horas del personal de circulación y maquinistas convocado para hoy, y celebrar una asamblea de trabajadores la próxima semana.

Según el presidente del comité de empresa de FGV, Antonio Soler, con esa actitud "no es posible llegar a acuerdos", y ha insistido en que "puede existir una solución, pero si la empresa no se sienta a negociar no va a ser posible".

Para este mes de octubre, además de los de esta semana, están programados paros el lunes 23 (de 24 horas) y el martes 31, y en noviembre se han fijado para los días 2, 3 y 6, este último de veinticuatro horas.