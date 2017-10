El 60 % de la población atendida por Patim vive bajo el umbral de la pobreza

Castellón, 17 oct (EFE).- El 60 % de la población atendida por la ONG dedicada al tratamiento de las adicciones y combatir la exclusión social, Patim vive bajo el umbral de la pobreza.

La organización ha explicado en un comunicado que los datos del último informe sobre la pobreza en España sitúan a la Comunitat Valenciana como la octava autonomía donde más ha crecido la pobreza y la exclusión entre 2008 y 2016.

El 30,5 % de la población de la Comunitat Valenciana -1.512.790 personas- viven con menos de 684 euros al mes, por debajo del umbral de la pobreza, una situación a la que se enfrenta el 60 % de la población atendida por Patim, según ha explicado su presidente, Francisco López Segarra.

Según Patim, basta con analizar los datos sobre consumo que aporta el informe publicado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) para "reflejar con precisión los problemas cotidianos de muchas familias y personas en tratamiento a las que atiende Patim".

El 2,9 % de la población no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días; el 20,2 % no puede mantener la vivienda a temperatura adecuada; el 43,8 % de la población no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y el 12,3 % tiene retrasos en el pago de gastos del hogar.

Además el 44,9 % no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año, según detalla el estudio que utiliza el indicador AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion) propuesto por la Unión Europea para medir el riesgo de pobreza y exclusión.

El presidente de Patim ha advertido que la pobreza y la falta de recursos son dos de los problemas estructurales que están condicionando la intervención con las personas que tienen un problema de adicciones en los últimos seis años.

El informe de EAPN pone de manifiesto que existe un nuevo perfil de trabajadores pobres, personas que tienen uno o varios empleos tan precarios o mal remunerados que no alcanzan para llegar a fin de mes, y arroja luz sobre una realidad que cada día es más evidente en la Agencia de Colocación que gestiona Patim.

"No todas las familias o grupos sociales se recuperan con la misma rapidez de la crisis o crecen en la misma proporción, cada día es más evidente que la recuperación es asimétrica", ha aclarado López Segarra.

"Especialmente entre la población en búsqueda activa de empleo o los procesos de inserción sociolaboral nos encontramos con personas que van acumulando un progresivo desgaste mental que limita todavía más sus posibilidades de encontrar una salida ante una espiral que amenaza su futuro inmediato", ha aclarado.