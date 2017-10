Dolores cede parcela para instalar una planta de transferencia de residuos

Dolores , 17 oct .- El Ayuntamiento de Dolores (Alicante) cederá una parcela de 6.600 metros cuadrados, ubicada en el polígono industrial del municipio, para albergar una de las dos plantas de transferencia de residuos que prevé poner en marcha el Consorcio Vega Baja Sostenible.

Ese compromiso se deriva del protocolo previo de colaboración firmado hoy por ambas entidades.

La parcela elegida es "compatible urbanísticamente y cuenta con todos los informes técnicos positivos", ha afirmado el presidente del ente consorciado, Manuel Pineda, quien han suscrito el protocolo previo con el alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, en el salón de plenos del Consistorio de esa localidad.

Por su parte, Hernández, ante los prejuicios existentes en la Vega Baja sobre el tema de la basura, ha incidido en que la infraestructura que se prevé construir "estará adaptada a la normativa europea y dotada de tecnología de última generación con biofiltros para que, en el caso de que se desprenda algún olor, no salga al exterior".

"Esta planta es necesaria para Dolores y para todos los municipios de la Vega Baja", según el regidor, quien ha asegurado que "nunca firmaría algo en contra del beneficio" de su "pueblo".

A su vez, Pineda ha explicado que se ha firmado un protocolo previo que después se convertirá en un convenio para el que se tiene que presentar un proyecto de gestión por parte de Vaersa -adjudicataria de la gestión de estas plantas- y que "debe contar con todos los informes de la comisión técnica y el visto bueno del Consorcio, que actuará en función de lo suscrito por los técnicos".

En el momento en que se admita a trámite por parte del Consorcio el correspondiente proyecto, se elevará a convenio donde se marcarán las compensaciones económicas a favor del municipio de Dolores, con un mínimo de 1,2 euros por tonelada transferida, así como el pago de impuestos, obras y contratación de personal local y del entorno cercano.

La empresa pública Vaersa, según Pineda, ya dispone de un proyecto de gestión sobre esta ubicación muy avanzado y con una inversión aproximada de 800.000 euros.

Asimismo, y en lo referente a la tramitación del proyecto de gestión de iniciativa pública en Dolores, se ha solicitado a la Generalitat la venta de la acción de Vaersa para que ésta pueda ser considerada medio propio, al igual que también han hecho ya los Consorcio de residuos A1 y A3, donde ya opera la empresa pública.

Los terrenos donde se prevé la instalación de esta planta han recibido varias visitas técnicas e, incluso, de los propios vecinos de Dolores, quienes también han podido visitar una instalación de este tipo como la de Sagunto.

"Una planta no se puede juzgar si no has visto en qué consiste. Mientras otros veían problemas, nosotros vimos una gran oportunidad para generar empleo y riqueza en el municipio", ha recalcado Hernández.

Tras la intención de Dolores de albergar esta planta de transferencia, ya solo queda pendiente la decisión de Orihuela, municipio que hace unos días anunció que tenía sobre la mesa varias opciones para ubicar otra instalación de ese tipo fuera de su polígono industrial.