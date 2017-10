Diversidad de opiniones en Les Corts sobre el compromiso de Montoro ante Puig

València, 17 oct (EFE).- Los portavoces de Les Corts Valencianes han interpretado hoy de distinta manera la disposición expresada por el ministro Cristóbal Montoro ante el president de la Generalitat, Ximo Puig, de que este año se apruebe el nuevo modelo de financiación autonómica.

El PSPV ha indicado que quiere "creer que el compromiso es firme"; Compromís ha señalado que no se fía de la palabra de Montoro; Podemos ha afirmado que no es tan optimista como Puig, y el PP ha calificado de "muy positivo" que el Gobierno apoye el cambio del sistema.

El portavoz socialista, Manuel Mata, ha señalado que quiere "creer que el compromiso es firme" y ha aseverado que "no ha sido causalidad" que la reunión de Montoro fuera con Puig, porque la Comunitat "maneja la centralidad, no es radical y reivindica pero pone sobre la mesa cómo se rompen las costuras" del Estado autonómico.

Mata ha señalado que ya "se ha ganado" el que se reconozca que el actual sistema "vulnera derechos fundamentales" de personas concretas, y ha afirmado que el PP "no tenía ningún interés en avanzar" en la reforma, al menos este año, pero ahora le "presionan" los hechos.

No obstante, ha alertado de que "si de lo que se trata es de abrir un melón" para que los valencianos sean "moneda de cambio para resolver una cuestión política, no solo económica, de una comunidad vecina, nos van a encontrar enfrente".

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha indicado que "nunca" se fía de "la palabra de Montoro", tras ver su actuación en los Presupuestos Generales del Estado y en el sistema de financiación, que se podía haber revisado desde 2014, por lo que le preocupa que el ministro "esté jugando" a decir ahora que sí para luego decir no.

Además, ha resaltado que aunque Montoro diga que se hará la reforma "eso no quiere decir que la reforma vaya a beneficiar a los valencianos y a sacarlos del agujero", pues el modelo se revisó en 2003 con Aznar y en 2009 con Zapatero "y no solucionó ningún problema".

"Que se revise por sí no es una buena noticia, lo será que se revise a fondo, se rompa el status quo actual y vayamos a un modelo que reparta de manera más justa los recursos", ha dicho Ferri, quien ha lamentado que Bonig sea "incapaz" de manifestarse en València para reclamar una financiación justa.

La portavoz del PP, Isabel Bonig, ha calificado de "positivo" el encuentro de Montoro y Puig, que "acaba con el victimismo" de este último, y ha asegurado que "el problema no está ahora en el Gobierno de España", sino que lo tiene el president "con sus compañeros de viaje, Compromís", que se opusieron a ampliar el techo de gasto.

Bonig ha indicado que el PP votará a favor del nuevo sistema y ha sugerido a Puig que haga un llamamiento al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, para que esa comunidad se siente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, "porque si no se sienta va a ser complicado".

Ha destacado que los populares valencianos siempre han defendido que se cambie el modelo de financiación que aprobó Zapatero, que discrimina a la Comunitat y contra el que llevan "clamando" desde 2009, y ha calificado de "muy positivo" que el Gobierno de España "esté apoyando" el cambio de modelo, que espera que se apruebe "cuanto antes".

El portavoz de Podemos, Antonio Estañ, ha señalado que tanto por la "experiencia anterior como por el contexto actual" no es tan optimista como Puig en esta materia; ha indicado que no le aportan "mucha confianza" las promesas tanto de Rajoy como de Montoro, y ha defendido que la Comunitat no se quede atrás en los cambios que "parece que van a venir".