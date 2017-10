La Diputación propone mejoras en los polígonos de Rafelbunyol y La Pobla

Valencia, 17 oct (EFE).- El presidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez, ha propuesta hoy una serie de mejoras de la conexión de los polígonos industriales de Rafelbunyol y la Pobla de Farnals así como de sus accesos y servicios, además de la implementación de ayudas económicas para llevarlas a cabo.

Rodríguez ha clausurado hoy el acto de presentación de un nuevo estudio de la Cátedra Divalterra para "establecer estrategias que permitan mejorar el potencial máximo de los municipios industriales", según ha indicado el presidente.

Ha destacado que el objetivo del estudio de "proporcionar un instrumento a los ayuntamientos para que optimicen sus decisiones de priorizar unas inversiones respecto a otras" y ha insistido en que, en el caso de Rafelbunyol, hay "una grandísima oportunidad" que deriva "del propio enclave y sus conexiones".

Aunque la Diputación no tenga competencias en esta materia, Rodríguez ha asegurado que "no puede ser una excusa para no tratar de sumar a instituciones y empresarios" a la causa, de forma que "cuando lleguen las ayudas podremos ejecutarlas sin que se retrasen".

En el acto también ha participado el alcalde de Rafelbunyol, Fran López, quien ha advertido de la urgencia de un proyecto "para mejorar la entrada al polígono e invertir en la creación de un bulevar para conectar el de La Pobla de Farnals con el de Rafelbunyol".

Además, López ha manifestado su deseo de que el polígono industrial del municipio "sea considerado en la nueva ley del Consell como un área industrial avanzada y no básica como lo sería en la actualidad".