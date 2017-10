Anabel Medina cree que España puede ganar la Copa Federación en 2019

Barcelona, 17 oct (EFE).- La nueva capitana del equipo español de la Copa Federación, Anabel Medina, confía en que España aspire a ganar el torneo en 2019, ya que considera que, con jugadoras como Garbiñe Muguruza o Carla Suárez en el equipo, tiene muchas posibilidades de volver a levantar el título.

"Al final no podemos ir mas rápido de lo que la competición permite. El año que viene tendremos que competir para subir al Grupo Mundial. Tenemos un equipo muy competitivo para lograrlo y, si eso se da, aspirar a ganar la Copa Federación para 2019, ya que España tiene ahora nivel para ganar más de una y además se lo merece", ha afirmado Medina que asumirá su puesto en enero del próximo año.

Medina, que hoy ha asistido a la presentación del Campeonato de España Femenino por Equipos, que se disputará en el CT Barcino, del 26 al 28 de octubre, cree que el tenis femenino español se encuentra en "un momento excelente" y que eso hay que aprovecharlo.

"Mi intención es que las jugadoras se sientan completamente implicadas en la competición, que sientan que el objetivo es el de ser campeonas de la Copa Federación", ha subrayado, ambiciosa.

El primer escollo para lograr el ascenso será Italia, el primer rival de España en el Grupo Mundial II y con la que se medirá a domicilio el 11 y el 12 de febrero próximos.

La última vez que ambas selecciones se enfrentaron en la competición, las españolas ganaron por 4-0 y Medina jugó el doble en aquella eliminatoria.

Ahora, con su número 1, Flavia Penetta ya retirada, el equipo italiano parece aun más accesible, pero Anabel Medina no se fía: "Sara Errani ya ha vuelto al circuito (después de su sanción por dopaje) y la semana pasada ya hizo semifinales en un torneo. Y está Francesca Schiavone, que parecía que se iba a retirar y que, a sus 36 o 37 años, sigue siendo una jugadora muy competitiva y con mucha garra".

De hecho, la capitana ha advertido de la dificultad que entraña siempre un equipo como Italia, "que ha demostrado ser una piña y que, sin tener jugadoras top-10, han sido capaces de ganar dos o tres Copas Federación seguidas".

A sus 35 años, Medina ha relevado a Conchita Martínez al mando de la capitanía española, una oportunidad que, según ella, no podía dejar escapar. "Es como un sueño hecho realidad. Para mí es a lo máximo que puedes aspirar en tu carrera, una vez que dejas de jugar o estás a punto de hacerlo", dijo.

Y es que la valenciana ve más "una ventaja" que una inconveniente aceptar el cargo estando aún en activo. "Es cierto que soy joven, pero llevo muchos años en el circuito, he jugado contra todas las jugadoras con las que vamos a competir y, dentro del equipo de Copa Federación, las conozco a todas y se cómo juegan", señaló.

Debido a su nuevo cargo, Medina tendrá que dejar de entrenar a la joven letona Jelena Ostapenko, a la que este año hizo campeona de Roland Garros.

"No es compatible la capitanía con entrenar a ninguna jugadora. Sabía que eso era algo que conllevaba el cargo. Jelena ha demostrado que es una jugadora con mucho nivel y le deseo lo mejor en su carrera", ha manifestado al respecto.

A lo que no piensa renunciar Anabel Medina es a jugar algún que otro torneo la próximo temporada, la última en activo. "Por las circunstancias de la Copa Federación, el año que viene las eliminatorias son en febrero y en abril, pero después me gustaría encontrar algunas semanas y, si el hombro me lo permite, jugar algunos torneos para retirarme dentro de la pista, que es algo que me ha hace especial ilusión", ha asegurado.