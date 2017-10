Los sindicatos mantiene los paros y convocan una asamblea la próxima semana

València, 16 oct (EFE).- Los sindicatos SIF, UGT, CCOO y SCF de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) mantienen el calendario de paros parciales del personal de circulación y maquinistas convocados para mañana martes y para el próximo jueves, día 19, han convocado una asamblea de trabajadores.

Así lo ha manifestado a EFE el presidente del comité de empresa de FGV, Antonio Soler, tras la reunión que han mantenido los representantes de los sindicatos convocantes de la huelga, después de que la dirección de la empresa desconvocara el pasado viernes la reunión del comité de huelga prevista para hoy.

El director gerente de FGV, Juan Andrés Sánchez Jordán, ha anunciado hoy que la dirección de la empresa ha suspendido la negociación del decimotercer convenio colectivo mientras los sindicatos mantengan las huelgas parciales y de veinticuatro horas que tienen convocadas, y ha pedido responsabilidad a los representantes de los trabajadores.

"No podemos desconvocar nada cuando no ha habido negociación", ha señalado Soler, quien ha lamentado que en el último mes la empresa haya suspendido las reuniones programadas para negociar el convenio, y ha afirmado que "no entendemos que diga que está todo bloqueado cuando son ellos los que no nos llaman para negociar".

Según el presidente del comité de empresa, con esta actitud "no es posible llegar a acuerdos", y ha recordado que es la dirección de FGV la que tiene la capacidad de convocar las reuniones del comité de huelga y no los sindicatos.

Soler ha insistido en que "puede existir una solución, pero si la empresa no se sienta a negociar no va a ser posible", y ha recordado que las huelgas se tuvieron que convocar porque la empresa no quería sentarse a hablar.

Respecto a la decisión de la dirección de FGV de suspender la negociación del decimotercer convenio colectivo mientras los sindicatos mantengan las huelgas parciales y de veinticuatro horas que tienen convocadas, Soler señala que los trabajadores no podrían entender una desconvocatoria sin un negociación previa.

El presidente del comité de empresa está convencido de que "puede haber una solución", pero para ello todas las partes tienen que sentarse a "negociar", y pide a la dirección de la empresa que "haya sentido común".

Ha informado asimismo de que se mantienen los paros parciales convocados para mañana martes y el jueves día 19. Además, la próxima semana se convocará una asamblea de trabajadores "y nos veremos obligados a proponer un calendario de huelgas".

Para este mes de octubre están programados paros el lunes 23 (de 24 horas) y el martes 31, y en noviembre se han fijado para los días 2, 3 y 6, este último de veinticuatro horas.