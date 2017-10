Presidencia de la Generalitat asegura que no ha retrasado la nueva RTVV

València, 16 oct (EFE).- El secretario autonómico de Comunicación, José María Vidal, ha asegurado hoy que Presidencia de la Generalitat no ha "retrasado" la puesta en marcha de la nueva radiotelevisión valenciana, sino "más bien al contrario", y ha asegurado que han intentado actuar con "la máxima rapidez posible".

Vidal se ha pronunciado así en Les Corts, donde ha comparecido a petición de Podemos para informar de las acciones para poner en marcha la nueva cadena pública, y donde el diputado de Podemos Antonio Montiel ha cuestionado la "pasividad" y los "bandazos" de Presidencia, que han hecho perder un "tiempo precioso".

El secretario autonómico ha reivindicado que Presidencia no ha retrasado el inicio de las emisiones, pues de hecho el "empeño" era intentar iniciar las emisiones el 9 d'Octubre de 2015 sobre la base de la estructura técnica que había.

No obstante, ha precisado que "jurídicamente no era posible" emitir hasta que se aprobara la ley para la puesta en marcha de la nueva radiotelevisión valenciana, la cual no permitió esas emisiones provisionales, pese a que se intentó una enmienda para poder hacerlas hasta que se nombrara al consejo rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC).

Según Vidal, desde Presidencia se preparó un borrador de pliego de condiciones técnicas para actualizar los sistemas de producción y edición de televisión y radio sobre la base del existente, el que está "en casi todas las televisiones autonómicas", pero finalmente se ha convocado un pliego más abierto, donde se verá qué formato de edición se escoge.

Vidal ha insistido en que han trabajado para avanzar en la puesta en marcha de la nueva cadena, y ha resaltado que desde la aprobación de la ley de 2016 el Consell ya no tiene competencia de actuación sobre la CVMC ni posibilidad de intervención, y el modelo que ha escogido el consejo rector ha sido el de prepararlo todo para el inicio formal de emisiones de la nueva RTVV,

Según Vidal, la única paralización que ha habido en este proceso fue de quince días, en los que pidieron a la CVMC que el presupuesto que les plantearon se comprometiera a no incrementar la cifra de 55 millones de euros durante los próximos tres años.

Ha explicado que el edificio de Burjassot, donde antes estaba la televisión, será ahora un centro de comunicación, que albergará en el mismo edificio la televisión, la radio, el archivo de gestiona CulturArts, el personal de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat que lleva la red y la CVMC, y ahí también se ubicará el centro territorial de Televisión Española.

Además, se ha presentado la candidatura para que se pueda ubicar la secretaría general de la Asociación de televisiones educativas iberoamericanas.

El diputado de Podemos Antonio Montiel ha considerado que ha habido un "problema de estrategia" por los dirigentes políticos que se comprometieron en campaña electoral con los extrabajadores a abrir en fechas concretas que no se podían cumplir y han tenido una "preocupación excesiva" por "mantener a raya" a los extrabajadores.

Para Montiel, el Consell ha trabajado en "su propia hoja de ruta, al margen" de los trabajos de Les Corts, debido a que el modelo que finalmente ha salido adelante no es el que Presidencia "hubiera querido", pero es el que "han querido los ciudadanos" a través de sus representantes en Les Corts.

Vidal ha explicado que han pedido a los liquidadores de RTVV, quienes cobran unos 2.900 euros al mes cada uno, que antes de finales de año acaben los trabajos de liquidación, y ha precisado que en estos momentos quedan pleitos de la antigua RTVV por valor de unos 8 millones de euros.

Por otra parte, ha anunciado que el pleno del Consell aprobará próximamente el proyecto de ley del Consell Audiovisual de la Comunitat, que sigue el modelo francés, y la reforma de la ley 2006 del sector audiovisual, que permitirán crear el Archivo Audiovisual y comportará la desaparición de su secretaría autonómica.