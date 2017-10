Mario afirma que esta temporada les está tocando "vivir la cruz del fútbol"

Alcoy , 16 oct .- El capitán del Alcoyano, Mario Fuentes, considera que esta temporada le está tocando "vivir la cruz del fútbol" después de ser subcampeones en la pasada liga y que en este inicio de competición el equipo no termine de arrancar, estando más cerca de los puestos de descenso que de la promoción de ascenso.

Los de José Galiana encadenaron el domingo frente al Lleida su quinto partido consecutivo sin ganar en casa, con un pobre balance de 3 puntos de los 15 disputados hasta la fecha.

En opinión del jugador es una cuestión de rachas, al explicar que "a este equipo se le podrá echar en cara que comete errores o falla goles, lo que no se le podrá achacar que no se vacía en el campo. Falta esa primera victoria que nos libere de esa carga de no haber ganado aún delante de nuestro público".

El central madrileño reconoce que el equipo no está con la misma soltura de la pasada temporada cuando las cosas iban rodadas y los resultados acompañaban.

"Tienes un fallo cuando estás en racha y no pasa nada, pero te hacen un gol como nos pasó ante el Lleida cuando estábamos siendo mucho mejores que ellos y te afecta mucho, además a falta de un minuto para el descanso y después de haber hecho una primera media hora sensacional. Tenemos que conseguir quitarnos esta música poco a poco", concluyó.