Desestiman recurso de comerciantes contra la instalación de un mercado

Benidorm , 16 oct .- El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) ha desestimado un recurso de la Asociación de Comerciantes de Benidorm (Aico) contra la autorización otorgada a una mercantil para instalar un mercado de venta no sedentaria en una parcela de la Avenida Comunidad Europea.

La citada entidad de comerciantes se había opuesto desde el principio a esa actividad por considerar que un tercer mercadillo en Benidorm afectaría gravemente a los comercios locales, pero ahora el tribunal no ha atendido sus peticiones.

Así, en la sentencia a la que ha tenido acceso Efe, se rechaza una por una todas las alegaciones de la asociación.

Por un lado, en la referida a la nulidad del procedimiento administrativo, el tribunal resume que la autorización ha sido concedida "conforme a derecho".

En cuanto a la alegación de que no existía o no era válido el certificado de compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento, los magistrados consideran que esa alegación "no desvirtúa la conformidad a derecho de la resolución administrativa impugnada".

El TSJCV tampoco comparte la alegación de que hubo un error sobre el objeto de la autorización de implantación de mercado de venta no sedentaria por cuanto la misma, según el tribunal, fue "dictada en el seno del procedimiento articulado legal y reglamentariamente".

La decisión del alto tribunal ha sido revelada hoy por el concejal no adscrito en el Consistorio benidormense, Leopoldo Bernabeu, quien ha comparecido en rueda de prensa junto al edil de Los Verdes, ahora militante del nuevo partido político Contigo Somos Democracia, Juan García.

Bernabeu ha pedido al Consistorio que "retire el recurso que todavía queda pendiente en el que el propio Ayuntamiento reclama la lesividad de dicha actividad". Un recurso, no obstante, cuya interposición fue aprobada en pleno.

En opinión de Bernabeu ,"lo más probable es que este recurso también sea favorable a la empresa", por lo que el Ayuntamiento tendría que hacer frente a una cantidad económica por el lucro cesante, que el munícipe no adscrito ha cifrado "en unos dos millones de euros".

Pese a ello, Bernabeu ha asegurado que la empresa "se ha comprometido a no reclamar si dicho recurso es retirado", algo que también han confirmado desde la propia mercantil, cuyos representantes se encontraban presentes en la comparecencia de Bernabeu.