Bonig dice que el PP no estará en la manifestación por la financiación

Castellón, 16 oct (EFE).- La presidenta del PPCV, Isabel Bonig ha afirmado hoy que su partido no asistirá a la manifestación para pedir un cambio en el modelo de financiación autonómica porque los problemas "no se solucionan con una pancarta" sino en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Bonig, que ha asistido al consejo de dirección del PPCS, ha dicho que le habría gustado que cuando el PP reclamaba en 2009 "la falta de financiación de Zapatero, con el silencio y el aplauso cómplice de Puig y Oltra y Montón, que estaba en el Congreso de los Diputados, también hubieran salido y dicho que era un modelo de financiación que solo beneficiaba a Cataluña y Andalucía".

"Cuando el PP decía que maltrataba a la Comunitat Valenciana nos quedamos solos", ha lamentado la dirigente popular, y ha añadido que "ahora todos saben que la Comunitat está mal financiada".

Por ello ha explicado que hoy el PP empieza una campaña para explicar la realidad de la financiación que es "un modelo malo que maltrata a la Comunitat Valenciana y que el PP cambiará y que ayudará al presidente Puig, a diferencia de lo que él hizo, a resolverlo y a cambiarlo".

Tras asegurar que el PP "es el partido no de los grandes empresarios sino de la gente normal, trabajadores, emprendedores y de los empresarios", Bonig ha afirmado que los problemas "no se solucionan con una pancarta y especialmente en estos momentos en los que la vida política española necesita de prudencia de sosiego, de altura de miras y de responsabilidad".

La dirigente popular ha dicho que por eso "hoy Montoro se reúne con Puig" quien "sabe que tiene el apoyo del PP y de Mariano Rajoy como lo ha tenido en Fomento con todas las obras realizadas en la Comunitat".

"Necesitamos consensuar el modelo de financiación en el Consejo de Política Fiscal y luego modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas en el Congreso de los Diputados, que nosotros no somos Puigdemont, somos un partido serio", ha agregado.

Según Bonig, el president Puig "también pertenece a un partido serio y quiere cambiarlo, por tanto irá al Consejo de Política Fiscal, no hará caso a Oltra y Compromís y el conseller Soler votará a favor. No pasará lo que pasó hace un año cuando se incrementó el techo de gasto -que daba 850 millones a la Comunitat- y Puig iba a votar a favor pero Oltra le dijo que no votara y Puig se doblegó".