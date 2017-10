El Hércules destituye al técnico Gustavo Siviero pese a ganar a Peralada

Alicante, 15 oct (EFE).- El Hércules de Alicante ha anunciado este domingo la destitución del entrenador argentino Gustavo Siviero a pesar de la victoria de su equipo en el Rico Pérez ante el Peralada (3-2).

El equipo alicantino, cuyo objetivo es el ascenso, ha vencido con muchos apuros a uno de los colistas, lo que ha provocado durante varias fases del partido las protestas de los aficionados.

Incluso tras el gol de la victoria, a seis minutos del final, el público ha vuelto a pedir la destitución del argentino, que afrontaba el partido con la credibilidad bajo mínimos tras el mal inicio de temporada del equipo.

Juan Carlos Ramírez, presidente del Hércules, ha sido el encargado de comunicar la destitución del técnico a los periodistas a la conclusión del partido.

"Siviero es un gran entrenador, gran profesional y mejor persona, actuamos creyendo que es lo mejor para el Hércules", dijo Ramírez, quien amplió la responsabilidad de la mala dinámica del equipo a los jugadores.

"Hay cuatro o cinco que deberían irse con el entrenador. Menos besarse el escudo y más implicarse. Siviero tiene un 10% de culpa, pero es una parte muy importante", añadió el presidente, quien también cargó contra la preparación física al denunciar que ve al equipo "desfondado".

"No podemos estar ya en octubre con la soga al cuello", insistió Ramírez, quien comenzará a partir de mañana a barajar el nombre de los posibles candidatos al banquillo herculano.

"A ver si el nuevo entrenador infunde carácter. Hay que olvidarse de tanto toquecito que estamos en Segunda B", prosiguió Ramírez, quien dijo que el Hércules está "muerto" y llega a los finales de partido a merced de los rivales.

"Quiero un equipo de guerreros que meta el pie. No sé si iremos a mejor, pero a peor seguro que no. No podemos repetir el error del año pasado y no cortar a tiempo esta sangría", concluyó Ramírez.

El Hércules ha prescindido de Siviero, que llegó al club en el pasado mes de julio, tras nueve jornadas en las que el equipo se encuentra en octava posición, a cuatro puntos de la zona de promoción y trece del liderato tras haber sumado tres victorias y tres empates y sufrir tres derrotas.