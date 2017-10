El PP pide a Puig retirar de Educación a Compromís por 'adoctrinamiento'

València, 13 oct (EFE).- La portavoz de Educación del PP en Les Corts, Beatriz Gascó, ha pedido al president de la Generalitat, Ximo Puig, que retire de las competencias de Compromís la Conselleria de Educación y que se abra una investigación sobre "adoctrinamiento nacionalista" por la difusión de una agenda escolar con el mapa de los "països catalans".

En un comunicado, el PP ha anunciado que presentará mociones en todos los ayuntamientos de la Comunitat para que se cree un grupo de inspectores específico para evitar el adoctrinamiento en las escuelas.

Gascó ha asegurado que "hay muchos antecedentes de adoctrinamiento que se vienen sucediendo durante los dos últimos años en los centros educativos de la Comunitat Valenciana y esta es la gota que colma el vaso porque es muy peligroso seguir por esta deriva".

La diputada popular se ha referido a la difusión en los centros públicos de la Comunitat Valenciana de una agenda escolar con topónimos de las localidades en catalán, un mapa ubicando las tres provincias en los 'països catalans' y una apología manifiesta del catalán.

Gascó ha recordado que "Marzà ha permitido que escolares salgan a cortar calles con banderas catalanas, se han colocado carteles propagandísticos de una entidad catalanista como Escola Valenciana y se han introducido en las aulas materiales didácticos de personas condenadas por apología del terrorismo".

"Se ha intentado chantajear a las familias con la lengua y se han vendido boletos de lotería para financiar acciones pancatalanistas, nos encontramos ante un nuevo episodio de promoción del secesionismo en las aulas", ha añadido la portavoz popular.

Gascó ha expresado que "desde el PP no vamos a consentir que estos actos sean la tónica general de nuestro sistema educativo mientras Marzà no solo no hace nada para evitarlo sino que parece alentarlo", por lo que considera que "está deslegitimado para seguir como conseller de Educación".

"Queremos que se abran expedientes informativos a todas las personas de esos centros que hayan contribuido al reparto de la agenda escolar", ha declarado Gascó y ha exigido "que se retire de forma inmediata ese material y cualquier otro que atente contra la Constitución y el Estatuto de Autonomía".

La portavoz popular ha exigido la devolución de la subvención por la distribución de esas agendas con dinero público: "bajo ningún concepto la elaboración de las agendas pancatalanistas puede servir como justificación para percibir fondos públicos".

Por último, Gascó ha señalado que "un partido nacionalista cuyos máximos dirigentes han demostrado en las últimas semanas su simpatía por movimientos independentistas y que hacen del adoctrinamiento una constante del día a día en las aulas no pueden seguir un día más al frente de la cartera de educación".